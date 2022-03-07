Женщина родила ребенка в автобусе в Новосибирске

6 марта в Новосибирске женщина родила ребёнка в автобусе. Об этом сообщает «Сиб.фм».

Роды у горожанки начались прямо во время поездки. Помогать женщине стали пассажиры, а также экипаж автобуса. Позднее к ним прибыла и скорая, врачи которой помогли закончить роды.

У жительницы Новосибирска родилась девочка. Произошло это рядом с остановкой на Красном проспекте.

В социальных сетях пользователи похвалили тех, кто помогал женщине, а также шутят, что если им придётся рожать — то именно в этом автобусе.

Родившейся девочке уже нашли работу. Горожане отмечают, что она должна стать водителем автобуса.