Жителям Алтайского края расскажут о новых мерах соцподдержки

29 марта с 11:00 до 11:30 Отделение Пенсионного фонда России по Алтайскому краю проведёт прямой эфир. Жителям региона расскажут на своей странице в «Одноклассниках» о новых мерах социальной поддержки, а также ответят на все интересующие вопросы.

С населением побеседует заместитель начальника управления социальных выплат, начальник отдела организации социальных выплат ОПФР по Алтайскому краю Яна Позднякова. Она расскажет, какие меры переданы Пенсионному фонду от органов социальной защиты, какие пособия и компенсации положены неработающим родителям, а также бывшим репрессированным и людям, пострадавшим от радиации.