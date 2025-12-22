В России продаются запрещенные "незамерзайки" с опасным для жизни метанолом

Несмотря на маркировку, продукцию можно встретить в магазинах и на маркетплейсах

22 декабря 2025, 10:15, ИА Амител

Авто зимой / Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky

В России, несмотря на многолетний запрет, продолжается продажа опасных стеклоомывающих жидкостей ("незамерзаек"), содержащих метанол. Три из семи популярных образцов, купленных в Москве, Подмосковье и на маркетплейсах, содержали метиловый спирт в концентрации, превышающей допустимую, сообщают "Известия".

Почему это опасно?

Метанол – токсичное вещество, запрещенное для использования в стеклоомывателях с 2000 года. Он опасен даже при вдыхании паров в салоне автомобиля или контакте с кожей, так как быстро всасывается и распадается на высокотоксичные соединения. Отравление может привести к тяжелым поражениям нервной системы, зрения, хроническим заболеваниям и даже к летальному исходу.

Как обнаружить подделку?

Наличие метанола не всегда можно определить по запаху;

температурные свойства жидкости часто не соответствуют заявленным на этикетке;

часть опасной продукции продается без обязательной маркировки, а ее производители могут быть "фантомными" компаниями.

С конца 2025 года в России введена обязательная маркировка антиобледенительных жидкостей, а продажа немаркированных остатков запрещена. Однако, как показывают проверки, метанолсодержащие "незамерзайки" остаются на рынке из-за низкой цены и лучших эксплуатационных качеств на морозе.