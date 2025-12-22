В России продаются запрещенные "незамерзайки" с опасным для жизни метанолом

НОВОСТИТранспорт

Несмотря на маркировку, продукцию можно встретить в магазинах и на маркетплейсах

22 декабря 2025, 10:15, ИА Амител

Авто зимой / Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky
В России, несмотря на многолетний запрет, продолжается продажа опасных стеклоомывающих жидкостей ("незамерзаек"), содержащих метанол. Три из семи популярных образцов, купленных в Москве, Подмосковье и на маркетплейсах, содержали метиловый спирт в концентрации, превышающей допустимую, сообщают "Известия".

Почему это опасно?

Метанол – токсичное вещество, запрещенное для использования в стеклоомывателях с 2000 года. Он опасен даже при вдыхании паров в салоне автомобиля или контакте с кожей, так как быстро всасывается и распадается на высокотоксичные соединения. Отравление может привести к тяжелым поражениям нервной системы, зрения, хроническим заболеваниям и даже к летальному исходу.

Как обнаружить подделку?

  • Наличие метанола не всегда можно определить по запаху;

  • температурные свойства жидкости часто не соответствуют заявленным на этикетке;

  • часть опасной продукции продается без обязательной маркировки, а ее производители могут быть "фантомными" компаниями.

С конца 2025 года в России введена обязательная маркировка антиобледенительных жидкостей, а продажа немаркированных остатков запрещена. Однако, как показывают проверки, метанолсодержащие "незамерзайки" остаются на рынке из-за низкой цены и лучших эксплуатационных качеств на морозе. 

Гость
Гость

10:27:16 22-12-2025

Вот новость то ! Такую паль вдоль дорог в Барнауле массово продают и никому нет дела

Гость
Гость

10:49:29 22-12-2025

Гость (10:27:16 22-12-2025) Вот новость то ! Такую паль вдоль дорог в Барнауле массово п... Т.е., если покупать на дороге, надо попросить продавца выпить из приобретаемой бутылки 1 стопочку?!

Гость
Гость

14:45:47 22-12-2025

Гость (10:49:29 22-12-2025) Т.е., если покупать на дороге, надо попросить продавца выпит...
А вы приобретаете ее чтобы пить?

Гость
Гость

10:34:51 22-12-2025

Давно пора этот запрет отменить. Он токсичен, если его внутрь употреблять. Или дышать через ингалятор. Во всем мире им пользуются, а мы одни такие выпендрились. К тому же метаноловые омывайки в отличие наших почти не густеют на холоде и ими можно воспользоваться и на морозе. Ну а тот, кто хочет найти гадость для выпивки, найдет её и без омываек.

Гость
Гость

10:41:37 22-12-2025

Гость (10:34:51 22-12-2025) Давно пора этот запрет отменить. Он токсичен, если его внутр... Там ещё написали про распад метанола на какие-то таинственные высокотоксичные соединения.

Гость
Гость

10:52:57 22-12-2025

Гость (10:41:37 22-12-2025) Там ещё написали про распад метанола на какие-то таинственны... Ага. На воду и углекислый газ.

Гость
Гость

14:32:22 22-12-2025

Гость (10:41:37 22-12-2025) Там ещё написали про распад метанола на какие-то таинственны... Формальдегид - это не таинственное соединение.

Гость
Гость

11:19:37 22-12-2025

Ни от чего ваши маркировки не помогают

ВВП
ВВП

11:30:06 22-12-2025

Гость (11:19:37 22-12-2025) Ни от чего ваши маркировки не помогают... Помогают, помогают, деньги собирать за маркировку. Некоторые хорошо поднялись на этом.

Гость
Гость

12:59:28 22-12-2025

Нормальная омывайка с метанолом.
Если ее не пить, проблем не будет.
Ну а кто сознательно решит ее выпить, тот сам себе злобный Буратино.

Гость
Гость

14:02:43 22-12-2025

Нормальная с метанолом, надо запрет отменять. Ценник на омывайки просто негуманный. Ситуация, как с детскими креслами. Нормально можно ребёнка и без кресла с ремнём возить, если он коняга здоровый у тебя.

Гость
Гость

14:22:38 22-12-2025

всегда беру только такую. выключайте забор воздуха с улицы до и после обработки и всё будет в порядке. зато разрешенная вся омывайка когда брызнешь воняет часами и ничего не помогает

Гость
Гость

15:12:54 22-12-2025

Метанол запретили потому что маргиналы его пьют и травятся. Из за алкашей десятки миллионов водителей мучаются, заливая вонючие вредные но разрешённые жиди. Во всём мире применяют метанол в омывайках. Поскорей бы все алкаши передохли чтобы снять запрет на метанол.

