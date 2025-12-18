Водителям без большого пальца запретили садиться за руль "механики"

Инвалид из Красноярского края оспаривал законность запрета, но суд встал на сторону законодателей

18 декабря 2025, 13:28, ИА Амител

Верховный суд России подтвердил законность нормы, запрещающей управление автомобилями с механической коробкой передач людям, у которых отсутствует две фаланги большого пальца на руке. Об этом сообщается на сайте суда.

Поводом для разбирательства стал иск жителя Красноярского края, который оспаривал подпункт "а" пункта 14 перечня медицинских показаний к управлению транспортным средством. Согласно этой норме, вступившей в силу в сентябре 2025 года, такие граждане имеют право водить только автомобили с автоматической трансмиссией (АКПП). Истец утверждал, что правило является слишком общим и не учитывает индивидуальные возможности каждого человека.

Суд отклонил иск, сославшись на то, что оспариваемое положение направлено на обеспечение безопасности дорожного движения и не может быть изменено на основе частного случая. Таким образом, для управления машиной с "механикой" по-прежнему необходимо наличие всех фаланг большого пальца на руке, что является обязательным условием для признания гражданина годным к управлению такой категорией транспортных средств.