Дополнительные отпуска есть для работающих на Крайнем Севере, во вредных условиях и с ненормированным графиком

10 мая 2026, 17:55, ИА Амител

Учитель в начальной школе / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Старший преподаватель кафедры Предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева в беседе с ТАСС рассказала о продолжительности отпусков для разных категорий работников.

Педагоги, руководители образовательных и научных организаций, воспитатели и музыкальные руководители, работающие с детьми с ОВЗ или нуждающимися в длительном лечении, имеют право на отпуск 56 дней. Космонавты, в том числе кандидаты, получают 45 дней ежегодного отпуска, а после космического полета им добавляют еще 30 дней отдыха.

Продолжительность отпуска военнослужащих по контракту зависит от выслуги: 30 суток — при стаже менее 10 лет, 35 — от 10 до 15 лет, 40 — от 15 до 20 лет и 45 суток — свыше 20 лет.

«Дополнительные отпуска предусмотрены для работающих во вредных и опасных условиях — минимум семь дней, с ненормированным рабочим днем — минимум три дня, а также на Крайнем Севере и приравненных территориях — от 16 до 24 дней», — указано в публикации.

Несовершеннолетним работникам положен отпуск 31 день, инвалидам — не менее 30 календарных дней. В общем порядке ежегодный оплачиваемый отпуск составляет не менее 28 календарных дней. Ранее эксперт назвала самый выгодный летний месяц для отпуска в 2026 году.