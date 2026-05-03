Большинство россиян планируют потратить на летний отпуск 120–180 тысяч рублей
В эту сумму включены основные расходы на поездку
03 мая 2026, 07:30, ИА Амител
Большинство россиян — 41% — намерены потратить на летний отпуск в 2026 году от 120 тысяч до 180 тысяч рублей на человека, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "Купибилет".
Уточняется, что в эту сумму включены основные расходы на поездку: перелет, проживание, питание и развлечения.
Как следует из результатов опроса, еще 18% респондентов готовы потратить от 250 тысяч до 320 тысяч рублей. Бюджет в 50–80 тысяч рублей закладывают 15% россиян, 14% — от 180 тысяч до 250 тысяч рублей, 9% — от 80 тысяч до 120 тысяч рублей.
Наибольшие суммы — от 320 тысяч до 500 тысяч рублей — выбрали 2% респондентов. Бюджет свыше 500 тысяч не выбрал никто. В целом почти 60% рассчитывают потратить на отпуск от 120 тысяч до 320 тысяч рублей на человека.
Почти половина опрошенных уже определились с планами на лето: 14% полностью спланировали отпуск, 33% находятся в процессе выбора. 47% либо уже готовы к поездке, либо активно ее планируют. При этом 13% хотят взять отпуск в другой сезон, а 41% пока не планируют отдыхать.
Наиболее популярными направлениями стали Турция, Египет и ОАЭ — 49% опрошенных. На втором месте — поездки по России с 21%. Третью позицию заняли страны Африки, включая Уганду, ЮАР и Мадагаскар (12%). Европейские направления выбрали 6% россиян, страны СНГ — 10%, страны Азии — 3%. Поездки в США, Канаду, Мексику, Австралию и Новую Зеландию практически не получили голосов.
08:04:25 03-05-2026
Огород хозяйство..дрова... . Иначе жрать будет нечего...
08:44:05 03-05-2026
Это наверно как средняя температура по больнице- олигархи из кооператива потратят по 10млн, работяги по 10т, в среднем как раз и будет.
09:31:26 03-05-2026
Отпуск планирую провести на своей фазенде, буду экономить.
09:36:31 03-05-2026
на шашлык на даче - вполне хватит.
12:14:15 03-05-2026
Ну этих денег вполне хватит отдохнуть на даче.
19:13:15 03-05-2026
уцпить автодом за 3-4 млн и потом да, столько и потратишь - стоянки недорогие, а если без электроподключения - то вообще копейки
20:30:31 03-05-2026
Ну не знаю... 200-300 на одного в отпуске как бы нормальный ценник.
08:01:53 04-05-2026
Гость (20:30:31 03-05-2026) Ну не знаю... 200-300 на одного в отпуске как бы нормальный ... слухай сюда, расскажу про нормальность и реальность, а ты запиши и запомни, если есть чем. 300к- это реальная зарплата миллионов россиян, месяцев за девять точно и пенсий за год и больше. потому, это нифига не нормальный прайс за отпуск. нормальный, среднестатистический отпуск не должен стоить больше месячного дохода.
09:15:29 04-05-2026
опрос проводили среди москалей? откуда у сибиряков такие бабки.