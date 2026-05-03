Большинство россиян планируют потратить на летний отпуск 120–180 тысяч рублей

03 мая 2026, 07:30, ИА Амител

Отдых на море / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Большинство россиян — 41% — намерены потратить на летний отпуск в 2026 году от 120 тысяч до 180 тысяч рублей на человека, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "Купибилет".

Уточняется, что в эту сумму включены основные расходы на поездку: перелет, проживание, питание и развлечения.

Как следует из результатов опроса, еще 18% респондентов готовы потратить от 250 тысяч до 320 тысяч рублей. Бюджет в 50–80 тысяч рублей закладывают 15% россиян, 14% — от 180 тысяч до 250 тысяч рублей, 9% — от 80 тысяч до 120 тысяч рублей.

Наибольшие суммы — от 320 тысяч до 500 тысяч рублей — выбрали 2% респондентов. Бюджет свыше 500 тысяч не выбрал никто. В целом почти 60% рассчитывают потратить на отпуск от 120 тысяч до 320 тысяч рублей на человека.

Почти половина опрошенных уже определились с планами на лето: 14% полностью спланировали отпуск, 33% находятся в процессе выбора. 47% либо уже готовы к поездке, либо активно ее планируют. При этом 13% хотят взять отпуск в другой сезон, а 41% пока не планируют отдыхать.

Наиболее популярными направлениями стали Турция, Египет и ОАЭ — 49% опрошенных. На втором месте — поездки по России с 21%. Третью позицию заняли страны Африки, включая Уганду, ЮАР и Мадагаскар (12%). Европейские направления выбрали 6% россиян, страны СНГ — 10%, страны Азии — 3%. Поездки в США, Канаду, Мексику, Австралию и Новую Зеландию практически не получили голосов.