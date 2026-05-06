Эксперт назвала самый выгодный летний месяц для отпуска в 2026 году

В этом месяце будет 23 рабочих дня, а значит, стоимость одного рабочего дня будет минимальной

06 мая 2026, 11:36, ИА Амител

Отпуск / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

По словам директора по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлии Саниной, самым выгодным для отпуска летним месяцем в 2026 году станет июль — в нем будет больше всего рабочих дней.

«Число рабочих дней в месяце важно учитывать при планировании отпусков. Так, летом 2026 года больше всего рабочих дней будет в июле — 23 дня, что делает его самым выгодным месяцем для отпуска», — пояснила Санина РИА Новости.

Эксперт уточнила, что расчет отпускных выплат производится путем деления зарплаты на количество рабочих дней в месяце. Соответственно, чем больше в месяце рабочих дней, тем ниже стоимость одного рабочего дня — и тем выгоднее брать отпуск.

В июле 2026 года, благодаря 23 рабочим дням, стоимость одного рабочего дня окажется минимальной. Это позволит сотрудникам сохранить привычный уровень дохода и избежать финансовых потерь в период отдыха. Ранее сообщалось, что большинство россиян планируют потратить на летний отпуск 120–180 тысяч рублей.