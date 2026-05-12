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Песков: Путин всегда будет рад видеть Трампа в Москве

Российский президент каждый раз говорит об этом во время переговоров, отметил пресс-секретарь

12 мая 2026, 09:15, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: Сергей Бобылев / POOL / ТАСС
Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: Сергей Бобылев / POOL / ТАСС

Приглашение президенту США Дональду Трампу посетить Россию остается в силе. Владимир Путин всегда будет рад видеть его в Москве, заявил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я не сомневаюсь, что президент России всегда будет рад встретить своего американского коллегу в Москве. Он говорит ему, кстати, об этом каждый раз во время телефонных разговоров», — сказал Песков.

Путин пригласил Трампа в Москву во время российско-американского саммита на Аляске в августе 2025 года. Последний раз главы государств общались по телефону 29 апреля. Этот разговор стал 12-м по счету с момента вступления Трампа в должность президента в 2025 году.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что поддерживает контакты с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для поисков решения российско-украинского конфликта.

Владимир Путин США Россия Политика Дмитрий Песков Дональд Трамп
       

Комментарии 4

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Гость

09:31:40 12-05-2026

А зачем видеть Трампа в Москве? Других кафешек нету?

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Гость

09:59:48 12-05-2026

фото получше не смогли найти?

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Musik

10:12:36 12-05-2026

Гость (09:59:48 12-05-2026) фото получше не смогли найти?... хорошее фото - прямо перед самбовским броском через бедро.

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Гость

19:51:53 12-05-2026

Только Трампу это не сдалось нафиг!

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