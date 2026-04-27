Трамп заявил, что поддерживает контакты с Путиным и Зеленским

Дату беседы с российским коллегой американский лидер раскрывать не стал

27 апреля 2026, 09:00, ИА Амител

Владимир Путин, Дональд Трамп / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Президент США Дональд Трамп сообщил, что поддерживает контакты с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для поисков решения российско-украинского конфликта. Американский лидер заявил об этом в эфире Fox News, передает "Интерфакс".

«Я разговариваю с обоими. Это хорошие разговоры», — сказал Трамп.

Дату последней телефонной беседы с Путиным американский президент раскрывать отказался.

Глава Белого дома вновь высказал мнение, что ему удастся найти решение украинского кризиса. «Надеюсь, у нас получится», — подчеркнул он.