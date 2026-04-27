Трамп заявил, что поддерживает контакты с Путиным и Зеленским
Дату беседы с российским коллегой американский лидер раскрывать не стал
27 апреля 2026, 09:00, ИА Амител
Владимир Путин, Дональд Трамп / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Президент США Дональд Трамп сообщил, что поддерживает контакты с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для поисков решения российско-украинского конфликта. Американский лидер заявил об этом в эфире Fox News, передает "Интерфакс".
«Я разговариваю с обоими. Это хорошие разговоры», — сказал Трамп.
Дату последней телефонной беседы с Путиным американский президент раскрывать отказался.
Глава Белого дома вновь высказал мнение, что ему удастся найти решение украинского кризиса. «Надеюсь, у нас получится», — подчеркнул он.
09:22:41 27-04-2026
с Путиным и Зеленским - а Мадуро посадил, а Хаменеи убил
09:35:36 27-04-2026
Гость (09:22:41 27-04-2026) с Путиным и Зеленским - а Мадуро посадил, а Хаменеи убил... Последние были против демократии и свободв....
09:47:36 27-04-2026
Гость (09:35:36 27-04-2026) Последние были против демократии и свободв.... ... а первые за
11:53:26 27-04-2026
Гость (09:47:36 27-04-2026) а первые за...
Один против
12:47:51 27-04-2026
Гость (11:53:26 27-04-2026) Один против... Тогда Трамп может его или посадить, или убить
11:32:34 27-04-2026
Покушавшийся на Трампа критиковал его за нежелание помогать Украине, теперь Трамп должен испугаться и начать помогать