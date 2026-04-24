Депутат ГД: Путин и Трамп встретятся, когда нужно будет обсудить закрытые темы

У президентов сохраняется прямой канал связи — они могут общаться по телефону, когда это не требует абсолютной конфиденциальности

24 апреля 2026, 18:19, ИА Амител

Владимир Путин, Дональд Трамп / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести конфиденциальную встречу для обсуждения вопросов без посторонних лиц при необходимости, сообщила Светлана Журова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, в беседе с "Газетой.ru".

«Иногда они не могут даже с переводчиком поговорить друг с другом, не говоря уже о телефонном разговоре. Понимаете, кто-то все равно это запишет. Им нужно встретиться с глазу на глаз. Если у них накопится много вопросов, требующих обсуждения таким образом, они встретятся. Хотя, насколько мне известно, у них уже есть прямой контакт по телефону», — пояснила она.

Журова отметила, что развитие контактов между Россией и США на уровне законодателей и парламентских делегаций направлено на обеспечение продолжения диалога. В том числе это может включать подготовку к возможной будущей встрече Путина и Трампа.

«Теперь мы работаем над тем, чтобы предоставить им возможность встретиться или не встретиться. Это уже их решение. Если на уровне исполнителей какие-то проблемы не решаются и не продвигаются вперед, они могут принять решение о встрече», — заключила депутат.

Ранее amic.ru писал, о чем говорили Путин и посланники Трампа во время ночной встречи в Кремле.