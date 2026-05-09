"Побрил налысо и угрожал убить". Сибирячка обвинила экс-парня из Казахстана в насилии

Врачи диагностировали у девушки разрыв сетчатки, сотрясение головного мозга и многочисленные следы побоев

09 мая 2026, 20:37, ИА Амител

Агрессивный человек / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Жительница Новосибирска Анастасия Степашкина заявила, что бывший гражданский муж из Казахстана удерживал ее в доме, избивал и угрожал убийством во время поездки к его семье. После возвращения в Россию женщина обратилась в полицию, а ее родственники добиваются возбуждения уголовного дела в Алма-Ате, пишет "КП-Новосибирск".

По словам родных девушки, Анастасия познакомилась с бывшим партнером около девяти лет назад, когда приезжала к бабушке в Усть-Каменогорск. Позже между молодыми людьми начались отношения. Девушка поступила в медицинский вуз в России, однако продолжала общение с молодым человеком и ездила к его семье в Казахстан.

В 21 год у пары родился сын. Родственники Анастасии утверждают, что мужчина практически не участвовал в воспитании ребенка, но девушка старалась сохранить отношения ради сына и периодически приезжала с ним к родственникам бывшего партнера.

Очередная поездка в Казахстан состоялась в апреле 2026 года. Анастасия приехала туда вместе с трехлетним сыном. Как рассказала тетя девушки, Анжела, сначала все проходило спокойно — семья вместе отмечала день рождения мужчины. Однако в ночь перед вылетом обратно в Новосибирск произошел конфликт.

По словам родственников, мужчина без разрешения взял телефон бывшей девушки, увидел переписку с другим мужчиной и устроил сцену ревности.

«Стал избивать Настю, побрил налысо и угрожал убийством. Он избивал ее сутки, а нам писал: "У нее все в порядке, она заболела, не может говорить», — говорит Анжела.

Родные девушки утверждают, что после этого Анастасию около десяти дней удерживали в доме, а родственники мужчины пытались скрыть следы побоев. По словам семьи, женщину отпустили только 22 апреля.

Сама Анастасия заявила журналистам, что согласилась выполнять все требования бывшего партнера ради возможности выжить и вернуться домой.

«Я соглашалась на все условия, которые выдвигал Р., только чтобы я могла улететь живой из Казахстана, оставив им сына», — сообщила Анастасия Степашкина.

Когда девушка вернулась в Россию, родственники отвезли ее в больницу. По данным семьи, врачи диагностировали у нее разрыв сетчатки, сотрясение головного мозга и многочисленные следы побоев. Кроме того, родственники заявляют, что у Анастасии начались панические атаки и посттравматическое расстройство.

После возвращения в Новосибирск семья обратилась в полицию, Следственный комитет, органы опеки, к детскому омбудсмену и в правозащитный фонд "Не молчи" в Казахстане. Также родственники наняли адвокатов в обеих странах.

По словам семьи, 4 мая в Алма-Ате прошло судебное заседание, где сторона потерпевшей просила возбудить уголовные дела по фактам избиения и похищения. В итоге мужчине назначили штраф по административной статье, связанной с профилактикой домашнего насилия.

Сам мужчина обвинения отвергает. В опубликованном в соцсетях видеообращении он заявил, что бывшая гражданская супруга и ее родственники ведут против него "травлю" в интернете.

«Что я побрил налысо, что я ее бил, истязал, что является неправдой. Для этого у меня есть все доказательства, которые я предоставил полиции города Алма-Аты», — заявил он.

Также мужчина утверждает, что ребенка никто не удерживает, а сам он принимал участие в его воспитании и содержании.

Тем временем родственники Анастасии заявляют, что сейчас пытаются вернуть мальчика в Россию. По их словам, семья не может связаться с ребенком и увидеть его. Они также сообщили, что в Казахстане возбуждено уголовное дело, а в суд поданы документы об определении места жительства ребенка и взыскании алиментов.