Сюда обращаются не только женщины, мужья которых "пьют и бьют", здесь помогают всем, кто столкнулся с бедой

14 апреля 2026, 06:15, ИА Амител

Алтайский кризисный центр для женщин

Они прибегают сюда в любое время года, без денег и вещей, с ребенком под мышкой. Часто — с синяками и переломами. Здесь дают кров и защиту женщинам, девушкам, девочкам — тем, кто столкнулся с насилием, кто потерял себя. Это — Алтайский кризисный центр для женщин. Его подопечные — совсем разные: от состоявшихся бизнесвумен до школьниц, которые из-за беременности лишились поддержки близких. Их мужчины угрожают сотрудникам центра, притворяются курьерами и даже устраивают засады. Корреспондент amic.ru побывал в кризисном центре, в "тайной" социальной гостинице, где живут женщины, и узнал, как их "вытаскивают" из, казалось бы, безвыходных ситуаций.

"Сейчас я в безопасном месте"

Скромница Марина (имя изменено. — Прим. ред.) прячется в социальной гостинице от мужа-тирана. Рассказывает, что он часто и сильно ее избивал. На руках — трое маленьких детей. Много лет молодая мама не знала, что ей делать: оставаться с мужем опасно для жизни, а идти некуда.

В первый раз Марина приехала в кризисный центр "вместе с опекой". Здесь приходила в себя полгода. Муж уговаривал вернуться, обещал, что "больше не будет". Она поверила, но на всякий случай после возвращения домой приготовила "спасательную сумку": сложила деньги, ключи, одежду. Супруг "хорошим" пробыл шесть месяцев, а потом снова начались избиения. Но в октябре 2025 года Марина уже знала, куда бежать.

«В самый первый раз в опеке мне предложили кризисный центр на выбор — Камень-на-Оби или Барнаул. Я выбрала второе, провела здесь полгода, затем вернулась домой, и через шесть месяцев началось все то же самое. Но у меня уже лежали отложенные деньги, ключи, необходимые вещи. Я созвонилась с директором, и мне сказали: "Приезжай, мы тебя ждем". Бывший был в дороге, я купила билеты на автобус и успела уехать», — рассказывает она.

Супруг сумел найти сбежавшую жену, но больше к нему Марина возвращаться не собирается.

«Он узнал от родственников, что я здесь, угрожал. Но я его угрозы больше не воспринимаю. Ну что он мне сделает? Подойдет, по голове ударит и все. Я не сильно этого боюсь. Сейчас я в безопасном месте. А когда покину центр, буду жить вместе с детьми. Конечно, могут быть преследования. Поэтому стараюсь не поддерживать с ним отношений», — говорит она.

Марина благодарит сотрудников кризисного центра за помощь: психологи помогли разобраться в себе, юристы сейчас помогают с документами на алименты и раздел имущества с уже бывшим супругом.

«Если мужчина даже один раз руку поднял на женщину, нужно бежать от него. Многие у нас этого не слышат. Думают, что мужья исправятся, станут хорошими. Но нет. Ничего не изменится», — делится своим опытом Марина.

"Угрожал поджечь"

Адрес социальной гостиницы намеренно держат в секрете. Однако, как и в случае с Мариной, некоторые мужья умудряются выяснить, где жена находится. Кто-то приезжает, пытается "прорваться" к супруге, которая "вынесла сор из избы", рассказывает директор кризисного центра для женщин Юлия Кузнецова. Кто-то даже угрожает и сотрудникам центра.

Впрочем, тут не пугливые. К тому же рядом удачно находится отделение полиции, а в гостинице есть "тревожная кнопка" для вызова Росгвардии и охраны. Это позволяет быстро прогнать любого нежданного гостя.

«Бывало, что мужья приходили сюда вечером, пугали. Мы не запрещаем видеться с женой, но только днем. Были уловки, когда якобы "курьеры" приносили цветы. Но мы защищаем своих подопечных. Говорили, что такой женщины здесь нет. Нас караулили. Один мужчина угрожал поджечь здание, но психологи мне сразу сказали, что это блеф», — рассказывает руководитель организации.

По словам Кузнецовой, женщина в гостинице надежно защищена. Это "действительно безопасное место", где она может "хотя бы выспаться и прийти в себя". И, заверяет директор центра, кровать для женщины всегда найдется. Тем более в барнаульской социальной гостинице в октябре 2025 года количество коек выросло в два раза — с 15 до 30.

В крайнем случае поставят раскладушку, чтобы можно было переночевать. А потом помогут добраться до другой социальной гостиницы. Всего в Алтайском крае их шесть: в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Камне-на-Оби.

«Не может быть такого, чтобы женщине была нужна помощь, а мы сказали, что места нет. У нас есть раскладушка. Сначала мы дадим ей выспаться, выдохнуть, а завтра будем думать, что делать дальше, в какую гостиницу она поедет и как ей помочь», — пояснила Кузнецова.

Юлия Кузнецова

"В халате и тапочках"

В гостиницу приходят по-разному: кто-то приходит сам, кого-то направляют комплексные центры, рассказывает заведующая отделом временного пребывания Мария Шелгунова. Но бывают и уникальные ситуации. По словам Кузнецовой, в начале 2025 года к ним попала женщина, которая сбежала от домашнего насилия из Казахстана. Она ночевала на вокзале в Барнауле. Участковый полиции обратил на нее внимание, подошел, узнал, в какой беде она оказалась, и дал адрес центра.

«К нам приходили пострадавшие от сексуализированного, домашнего насилия, были несовершеннолетние мамы, которым некуда идти. Было такое, что забирали девочку прямо из роддома. <…> Разные ситуации. Мы всегда человека принимаем и размещаем. Только когда он выспался, немного пришел в себя, мы выясняем, какая ситуация у него произошла. И даже документы — это не самое важное. Но психолог начинает работать уже в первый или во второй день», — рассказывает Шелгунова.

Иногда приходится вызывать врача. Недавно сюда приехала женщина с полностью синим лицом, в темных очках.

«В таких ситуациях мы звоним как в скорую, так и в полицию», — рассказывает заведующая.

Вчера помогли тебе, сегодня помоги ты

Не стоит думать, что попавшие в центр живут "полностью на всем готовом". Нет, в гостинице они находятся на самообеспечении и условия проживания там "как дома": постоялицы сами покупают себе продукты, гигиенические принадлежности и остальные нужные для быта вещи, отмечает Кузнецова. Сами готовят, убирают.

Но когда кто-то попадает сюда без гроша в кармане, "в одном пальто" или "в халате и тапочках", ему помогают тоже. Сотрудники центра и другие постояльцы могут купить продукты, накормить новенькую и присмотреть за детьми, если ей надо отлучиться по делам.

«Мы однозначно женщину и ее детей покормим, поделимся продуктами. Затем она либо на работу устроится, либо пособия получит, либо все вместе», — рассказывает Юлия Кузнецова.

Мария Шелгунова подчеркивает: женщины в центре живут очень дружно: помогают друг другу, ведут совместный быт, вместе наводят порядок и даже по собственному желанию помогают делать в гостинице косметический ремонт — красят стены. И многие постоялицы понимают, что если сегодня помогли ей, то завтра она должна помочь "новенькой".

Кстати, центру также помогают неравнодушные люди: например, в сезон урожая барнаульцы делятся овощами и фруктами со своих участков.

"Она понимает, что это — не норма"

Женщины могут находиться в социальной гостинице до шести месяцев. В среднем в 2025 году срок пребывания составил 4,5 месяца, рассказывает Юлия Кузнецова. За это время и с мамой, и с детьми работают психологи: помогают оформить пособие и восстановить документы, подать на развод (если она пожелает), получить все возможные выплаты и устроиться на работу. И пока женщина живет в гостинице, она имеет здесь временную прописку.

Специалисты подчеркивают: никто не уговаривает "уйти от мужа-тирана" или вернуться к нему — все решения человек принимает сам. Психологи лишь помогают разобраться самой в себе. Резко сменить жизнь, даже если она невыносима, решиться непросто: по статистике, большинство пострадавших от домашнего насилия "могут уйти от мужа только с шестого раза", объясняет директор.

«Одна из женщин попала к нам из района после жестокого обращения в семье. Но у нее там остался любимый дом, кружка, кровать, все социальные условия, ее магазин, который приносил прибыль, родственники. И она вернулась к мужу, но уже понимая маркеры агрессивного поведения, умея брать ответственность за свою жизнь и жизнь ребенка. Она знает, что агрессия — не норма, может сказать, когда ей больно или страшно, собрать "тревожный чемоданчик", если будет нужно уйти в следующий раз», — рассказывает Кузнецова.

В центре есть важное правило: женщина должна вернуться в гостиницу до 22 часов либо заранее предупредить руководство, что не придет ночевать. Если постоялица не возвращается, ее разыскивают через близких, контакты которых она оставляет при заселении.

«У нас еще не было случаев, когда женщина не вернулась, и мы ее потеряли навсегда. Но порой кто-то забывает предупредить, что у подруги осталась ночевать или вернулась к мужу. Ближайшее окружение помогает нам ее найти», — говорит директор.

Мария Шелгунова подчеркнула, что ограничения, существующие в центре, нарушаются редко. И даже если такое случается, здесь не ругают человека, а пытаются выяснить, что случилось, и по возможности помочь:

«Если, например, она пила алкоголь, то это не означает выселение. Мы пытаемся помочь. Если нужно — отправляем в наркологический диспансер, чтобы женщина пролечилась», — отметила руководитель организации.

Директор центра вспоминает историю, когда зимой двое мальчишек приехали домой, а их мама была в состоянии опьянения.

«Мы забрали их всех в гостиницу, они три месяца живут с нами. Она закодировалась, по 12-шаговой программе работает, трудоустроилась», — радуется за подопечную директор.

"Работаем и с детьми, и родителями"

В центре оказывают помощь не только тем женщинам с детьми, которым некуда пойти. Главное направление здесь — психологическая помощь. Ситуации же бывают разные: стресс после развода или домашнего насилия, потеря ребенка. В последнее время много обращений после гибели близкого на СВО.

По словам Юлии Кузнецовой, еще несколько лет назад 60–70% пришедших на консультацию — это женщины, пережившие домашнее насилие. В 2025 году эта цифра сократилась до 48%, так как выросло число других категорий. Например, к психологам в центр идут зависимые от алкоголя или наркотиков — причем уже после лечения.

Обращаются и беременные, сомневающиеся, сохранять ребенка или нет. По словам Кузнецовой, женщинам никогда "не навязывают никакое решение", но "помогают сделать осознанный выбор".

Кроме того, уже четыре года центр работает и с осужденными женщинами в колониях, у которых есть несовершеннолетние дети.

«Начинаем работать за шесть-девять месяцев до того, как они выходят. Наши специалисты едут в колонию и проводят консультации, помогают подготовиться к встрече с ребенком после долгой разлуки, справиться с тревожностью, построить планы на будущее», — поясняет Кузнецова.

Психологическую помощь оказывают в современных кабинетах. Здесь можно выместить агрессию на боксерском манекене, передать свои чувства с помощью специального барабана или полежать в подвесном кресле-гамаке. Есть специальный кабинет для будущих мам, где их учат ухаживать за ребенком, есть комнаты для детей с игрушками и воздушными шарами.

Но достоинство центра не только в красивой "обертке", подчеркнула директор. Главное — психологи. Главное — кадры. Сейчас здесь около 20 специалистов, и все они — профессионалы высочайшего уровня.

Например, заведующая отделением консультативной помощи и реабилитации центра Евгения Скорлупина работает с самыми тяжелыми случаями, среди которых суицидальное поведение и насилие над женщинами и детьми. Она отмечает, что "дети и подростки — самая сложная категория, так как они переживают опыт, который не подходит для их возраста, и справиться с ним очень сложно".

«Здесь идет работа и с родителями. Они ведь тоже в этот момент находятся в острой кризисной ситуации, не понимают, как такое вообще могло случиться. Бывает, сексуализированное насилие в отношении детей происходит со стороны близких. Для родителей — шок, что они не замечали того, что происходит в их ближайшем окружении. Поэтому работа идет и с ребенком, и с родителями», — рассказывает психолог.

Евгения Скорлупина

Главное — не бояться

Директор подчеркивает: не нужно бояться обращаться в центр за психологической консультацией или за размещением в социальную гостиницу. По ее словам, некоторые опасаются, что в госучреждении их могут "внести в какую-то базу", однако это неправда.

«Никакой "базы" не существует, психологи работают анонимно и конфиденциально, информацию никому передавать они не имеют права. Даже в правоохранительные органы обращаемся не мы, а сами женщины. Мы можем только посоветовать это сделать. У нас все имеет исключительно заявительный характер», — говорит глава организации.

В центре отмечают: даже если вам кажется, что ваша проблема "не особенно важна", но вы не можете ее решить — приходите. Обращение в этот центр или в другую похожую организацию поможет сохранить душевное здоровье, которое "не менее важно, чем здоровье физическое".

Те, кто пока не нашел в себе силы лично прийти в центр, могут позвонить и получить консультацию по телефону (8-800-201-47-17), где психологи ответят на любой вопрос. Главное — его задать.

Справка: Записаться в центр можно по телефону +7 (3852) 34-22-55. Также открыта онлайн-запись на сайте womenkrizis.ru.

Можно просто прийти в центр. Адрес: ул. Смирнова, 79г. По вопросам заселения в социальную гостиницу нужно звонить по номеру +7 (3852) 34-27-74.