Алтайский губернатор заключил соглашения с Кузбассом, Калмыкией и Москвой

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписал соглашения с Кузбассом, Калмыкией и Москвой.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что Кемеровская область для Алтайского края — лидер среди субъектов РФ по объему ввозимой продукции, прежде всего, за счет угля и черных металлов.

«Алтайский край, в свою очередь, с каждым годом расширяет ассортимент и наращивает поставки мукомольно-крупяной продукции, растительных масел, молочных продуктов, сливочного масла, комбикормов, шин, грузовых вагонов», — говорится в сообщении.

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С Калмыкией край будет сотрудничать в сфере поставок сельхозтехники и оборудования для аграриев республики, а также расширять ассортимент и наращивать поставки продовольствия и фармпродукции в этот регион.

В Москве повышенным спросом пользуются алтайские продукты питания: ежегодно местные производители туда поставляют более 20 тысяч тонн мукомольно-крупяной продукции, 700 тонн растительного масла, 600 тонн сыра и 200 тонн сливочного масла. Также востребована в столице алтайская промышленная продукция: шины, грузовые магистральные вагоны, металлургический кокс.

Помимо этого, Алтайский край и Москва проводят совместные театральные, музейные и библиотечные проекты, активно взаимодействуют в вопросах молодежной политики и туризма — москвичи все чаще выбирают Алтайский края для отдыха и оздоровления, подчеркивается в пресс-релизе.