Экс-управделами губернатора Алтайского края Степанова осудили за превышение должностных полномочий

Железнодорожный районный суд г. Барнаула Алтайского края вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего управляющего делами губернатора и правительства региона Андрея Степанова. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, экс-чиновник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Следователями и судом установлено, что в декабре 2019 года подсудимый, действуя от имени управления делами губернатора и правительства Алтайского края, при отсутствии правовых оснований заключил с одним из учебных заведений договор на оказание ему за счёт бюджетных средств образовательной услуги, направленной на получение второго высшего образования стоимостью более 130 тыс. рублей.

Кроме того, в 2020 году подсудимый, превышая служебные полномочия, необоснованно направил в подведомственное учреждение более 18 млн рублей в качестве инвестиции на строительство многоэтажного наземно-подземного гаража-стоянки при отсутствии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. В последующем указанные денежные средства были перечислены учреждением в качестве оплаты задолженности перед коммерческой организацией на основании решения Арбитражного суда Алтайского края.

Суд по совокупности преступлений, признав подсудимого виновным, назначил наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно, с таким же испытательным сроком. Также Степанов лишён права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах сроком один год шесть месяцев. Приговор в законную силу пока не вступил.