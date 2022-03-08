Состояние главы ЛДПР Владимира Жириновского остается тяжелым

Глава ЛДПР Владимир Жириновский остаётся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

По информации источников, Жириновский до сих пор подключён к аппарату ИВЛ, а сатурация у него опускается с 96 до 88%. Анализы у политика в норме, за исключением нескольких показателей.

Ранее представители партии заявляли, что состояние Жириновского стабильное, а параметры его организма приходят в норму.

О госпитализации политика впервые стало известно 2 февраля. У Владимира Жириновского диагностировали коронавирусную инфекцию.