Власти выделят более 40 млрд рублей на поддержку занятости в России

Правительство направит на поддержку занятости около 40 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

«Сегодня правительство выделит существенное финансирование на реализацию первого пакета решений по поддержке занятости, которые вошли в план первоочередных мероприятий. В общей сложности это почти 40 миллиардов рублей», — сказал он на заседании кабмина.

Большую часть суммы, более 25,5 млрд рублей, направят на создание в субъектах РФ временных вакансий для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места. Такую возможность получат до 400 тысяч человек.

На реализацию региональных программ занятости предусмотрено более 7 млрд рублей. Сотрудники промышленных предприятий смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование, что позволит им сохранить занятость, если производство будет переориентировано. Такая мера коснется 125 тысяч граждан. Еще 6 млрд рублей направят на гранты НКО для проведения переобучающих курсов. После их окончания еще не менее 100 тысяч человек получат востребованные навыки и около 75 тысяч смогут открыть свое дело или зарегистрироваться в качестве самозанятых.