Такой день. ДТП с автобусом, который вез детей, и эксперимент по снижению выбросов в Барнауле

В 16:00 на автодороге К-12 Быканов мост — Солоновка — Солонешное — граница с Республикой Алтай автобус с воспитанниками спортивной команды из барнаульской школы олимпийского резерва съехал с трассы и улетел в обрыв, где перевернулся. Предварительно установлено, что водитель 1970 года рождения за рулем «КАВЗ-4238» не справился с управлением двигаясь со стороны города Барнаула в направлении села Искра и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

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Происшествия Слетел в обрыв у реки: появились фото с места переворота автобуса с детьми в Алтайском крае

В автобусе находились 33 ребенка и два сопровождающих, который осуществлял организованную перевозку группы детей. Пострадали водитель автобуса и четверо несовершеннолетних пассажира. Как сообщали в Минздраве Алтайского края, дети отделались травмами легкой степени тяжести, состояние мужчины оценивалось как средней тяжести.

Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). В прокуратуре Алтайского края сообщили, что перевозка несовершеннолетних была осуществлена ненадлежащим образом, а безопасность детей спортивная школа не обеспечила. По поручению прокурора края для встречи с детьми и их родителями, организации проверки на место выехал заместитель прокурора края Рамиль Рафиков, ход расследования контролируется региональной прокуратурой.

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Происшествия Автобус с детьми перевернулся в Алтайском крае

В Барнауле в 2023 году запустят эксперимент по снижению выбросов в окружающую среду вредных элементов в два раза к 2030 году. Глава Минприроды РФ Александр Козлов отметил, что в эксперименте примут участие 29 городов, из которых 16 расположены в Сибирском федеральном округе.