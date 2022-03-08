Тела четырех рабочих обнаружили на складе в Москве

На складе в Москве обнаружили тела четырёх рабочих. Об этом сообщает РИА Новости.

«В бытовом помещении, расположенном на востоке Москвы, обнаружены тела четырёх рабочих, выполняющих строительные работы фасада здания, без внешних признаков насильственной смерти», — сообщили журналистам в Следственном комитете.

По предварительным данным, причиной смерти могло стать неосторожное использование отопительной системы.

На месте происшествия работают специалисты. Им предстоит установить причину смерти мужчин.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.