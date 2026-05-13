Прокуратура Франции просит возобновить расследование по делу Люка Бессона

Поводом стали результаты анализа ДНК на предмете одежды актрисы Сэнд Ван Рой

13 мая 2026, 11:57, ИА Амител

Люк Бессон / Фото: стоп-кадр с видео YouTube

Прокуратура при Апелляционном суде Франции ходатайствует о возобновлении расследования в отношении режиссера Люка Бессона — его обвиняет в изнасиловании актриса Сэнд Ван Рой. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на AFP.

Поводом для возобновления дела стали результаты анализа образцов ДНК на предмете одежды заявительницы: исследование провела голландская лаборатория. При этом прокуратура подчеркивает, что новые обстоятельства касаются исключительно пересмотра ранее принятого решения о прекращении следствия.

История началась в мае 2018 года, когда 28‑летняя Сэнд Ван Рой подала жалобу в один из полицейских комиссариатов Парижа. Актриса утверждала, что инцидент произошел во время встречи с режиссером в парижском отеле "Бристоль", расположенном неподалеку от Елисейского дворца.

По словам Ван Рой, Бессон подсыпал наркотики в ее чай, а после того как она потеряла сознание, совершил преступление. Однако проведенный токсикологический анализ крови женщины дал отрицательный результат.

В феврале 2019 года прокуратура Парижа закрыла дело. Тем не менее спустя несколько месяцев парижский судебный следователь возобновил расследование — причиной послужил новый иск от Ван Рой. Как сообщил адвокат Люка Бессона Тьерри Марембер, в общей сложности судебные органы четыре раза отклоняли исковые жалобы актрисы.