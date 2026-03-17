Мужчина думал, что участвует в оперативных мероприятиях правоохранительных органов, и пришел забирать деньги из квартиры на Строгинском бульваре

17 марта 2026, 16:43, ИА Амител

Футболист убил женщину в Москве / Кадр из видео ГСУ СК России по Москве

Игрок футбольного клуба "Урал-2" Даниил Секач, обвиняемый в убийстве 48-летней женщины на северо-западе Москвы, подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщает ГСУ СК России по столице на платформе Max.

13 марта 2026 года мужчина под влиянием телефонных мошенников, вооружившись болгаркой, ломом, кувалдой и иными предметами, пришел в квартиру жилого дома на Строгинском бульваре в городе Москве, где находилась 16-летняя дочь хозяйки квартиры, также введенная в заблуждение телефонными аферистами.

«Фигурант, полагая, что участвует в оперативных мероприятиях правоохранительных органов, начал вскрывать сейф, а девочка вышла из квартиры, чтобы задержать маму и сообщить, что в их квартире работает сотрудник спецслужб. Однако мама несовершеннолетней, узнав о происходящем, незамедлительно зашла в квартиру и попыталась предотвратить преступные действия», — рассказали в ведомстве.

По указанию мошенников спортсмен потребовал от женщины назвать код от сейфа и нанес ей множественные удары руками, а после не менее двух ножевых ранений. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

При помощи различных инструментов мужчина вскрыл сейф, из которого похитил более двух тысяч долларов и различные ценности.

Спортсмен, действуя по указанию мошенников, выкинул все похищенное в открытое окно. На следующий день кураторы разрешили ему отпустить несовершеннолетнюю дочь потерпевшей и самому покинуть квартиру.

Как выяснилось, футболисту помогала 22-летняя жительница Москвы. По поручению мошенников она приобрела строительный инструмент (болгарку) и доставила его в квартиру на Строгинском бульваре. Она же подобрала выкинутые из окна деньги и ценности и передала соучастникам.

В ближайшее время девушке будет предъявлено обвинение в совершении разбоя. После этого следствие намерено ходатайствовать об избрании ей меры пресечения.

Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее его обвинили в "убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений" и "разбое с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, организованный группой, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровья потерпевшему".