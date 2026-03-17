Футболиста, обвиняемого в убийстве женщины в Москве, подозревают в изнасиловании ребенка
Мужчина думал, что участвует в оперативных мероприятиях правоохранительных органов, и пришел забирать деньги из квартиры на Строгинском бульваре
17 марта 2026, 16:43, ИА Амител
Игрок футбольного клуба "Урал-2" Даниил Секач, обвиняемый в убийстве 48-летней женщины на северо-западе Москвы, подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщает ГСУ СК России по столице на платформе Max.
13 марта 2026 года мужчина под влиянием телефонных мошенников, вооружившись болгаркой, ломом, кувалдой и иными предметами, пришел в квартиру жилого дома на Строгинском бульваре в городе Москве, где находилась 16-летняя дочь хозяйки квартиры, также введенная в заблуждение телефонными аферистами.
«Фигурант, полагая, что участвует в оперативных мероприятиях правоохранительных органов, начал вскрывать сейф, а девочка вышла из квартиры, чтобы задержать маму и сообщить, что в их квартире работает сотрудник спецслужб. Однако мама несовершеннолетней, узнав о происходящем, незамедлительно зашла в квартиру и попыталась предотвратить преступные действия», — рассказали в ведомстве.
По указанию мошенников спортсмен потребовал от женщины назвать код от сейфа и нанес ей множественные удары руками, а после не менее двух ножевых ранений. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.
При помощи различных инструментов мужчина вскрыл сейф, из которого похитил более двух тысяч долларов и различные ценности.
Спортсмен, действуя по указанию мошенников, выкинул все похищенное в открытое окно. На следующий день кураторы разрешили ему отпустить несовершеннолетнюю дочь потерпевшей и самому покинуть квартиру.
Как выяснилось, футболисту помогала 22-летняя жительница Москвы. По поручению мошенников она приобрела строительный инструмент (болгарку) и доставила его в квартиру на Строгинском бульваре. Она же подобрала выкинутые из окна деньги и ценности и передала соучастникам.
В ближайшее время девушке будет предъявлено обвинение в совершении разбоя. После этого следствие намерено ходатайствовать об избрании ей меры пресечения.
Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее его обвинили в "убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений" и "разбое с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, организованный группой, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровья потерпевшему".
16:55:36 17-03-2026
это какое то зомбирование... Ну ладно деньги отдать под влиянием мошенников, но ударить незнакомую женщину ножом это за гранью. Даже хоть как то можно понять алкашей в ссоре, но молодой человек под влиянием мошенников - гипноз просто какой то
18:57:14 17-03-2026
Да врет он все, чтобы срок себе скостить. Какие следственные мероприятия требуют убийства и издевательств над ребёнком? Либо там глубокая умственная осталость и прочие психиатрические диагнозы
19:28:40 17-03-2026
Театр абсурда как результат поголовного зомбирования!