Психиатр назвал предсмертную записку Эпштейна бравадой

Василий Шуров прокомментировал послание финансиста, обнародованное федеральным судом США

10 мая 2026, 16:25, ИА Амител

Джеффри Эпштейн / Фото: bloomberg.com

Нарколог и психиатр Василий Шуров в беседе с aif.ru расценил как браваду предсмертную записку, якобы оставленную финансистом Джеффри Эпштейном в камере. Записка была обнародована федеральным судом США и приобщена к материалам дела бывшего сокамерника Эпштейна Николаса Тартальоне.

В послании Эпштейна говорится, что его дело расследовали месяцами, но ничего не нашли. Далее отмечается, что в итоге всплыли обвинения 15‑летней давности. Эпштейн задался вопросом, чего от него хотят — чтобы он разрыдался, — и добавил, что ситуация невеселая и не стоит того.

«Попахивает бравадой, если не сказать — дешевыми понтами. Правда, до конца непонятно, подлинная ли эта записка и почему ее скрывали семь лет. Так или иначе, человек даже напоследок хочет подчеркнуть, что он будто бы ни в чем не виноват: ничего не нашли. И, мол, я сам выбираю, как жить, и я не согласен с тем, что сижу в тюрьме», — прокомментировал Шуров.

Напомним, Эпштейн был арестован летом 2019 года по обвинениям в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, а позже найден мертвым в камере. При этом отец Илона Маска, Эррол Маск, утверждает, что финансист жив, ссылаясь на странные обстоятельства дела.