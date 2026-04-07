Отец Илона Маска усомнился в смерти Джеффри Эпштейна

Если версия верна, финансист мог сделать пластическую операцию, сменить имя и уехать за пределы США

07 апреля 2026, 14:16, ИА Амител

Джеффри Эпштейн / Фото: bloomberg.com

Эррол Маск, отец известного предпринимателя, вновь всколыхнул общественность заявлением о Джеффри Эпштейне. По его мнению, скандальный финансист мог инсценировать собственную смерть, а не погибнуть в тюремной камере. В качестве аргументов он привел выключенные камеры видеонаблюдения и спящих охранников в ночь предполагаемого самоубийства.

Политолог Александр Перенджиев в разговоре с aif.ru подтвердил, что у этой версии есть рациональное зерно. Эпштейн, по его словам, стал неудобным свидетелем для западной элиты — его смерть наступила как раз перед серией громких судебных процессов, которые могли затронуть многих высокопоставленных лиц.

«Он понимал, что от него хотят избавиться, и мог заранее продумать план побега. Денег на такой сценарий у него было достаточно», — рассуждает эксперт.

Перенджиев также предположил, что Эпштейн мог передать свои компрометирующие файлы третьим лицам. Эти документы, по его мнению, стали рычагом давления на мировую элиту. Их публикуют дозированно, возможно, чтобы гарантировать безопасность самого финансиста.

Если Эпштейн действительно жив, он мог сменить внешность с помощью пластической операции, взять другое имя и покинуть США. Прямых доказательств этому нет, но косвенные соображения выглядят убедительно.

Политолог добавил, что живой Эпштейн превращается в оружие в руках теневых игроков. Компромат, который у него есть, служит ему надежной защитой. Поэтому, даже если он жив, публично объявлять о себе он вряд ли будет.