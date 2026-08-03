Россиянам объяснили, как отсрочка выхода на пенсию повлияет на выплаты

Можно самостоятельно рассчитать примерный размер будущей пенсии

03 августа 2026, 08:47, ИА Амител

Пенсионер / Получение пенсии / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Размер страховой пенсии по старости можно увеличить более чем в два раза, если отложить обращение за ее назначением на десять лет после возникновения такого права. Об этом РИА Новости рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Действующим законодательством предусмотрена возможность увеличения размера страховой пенсии по старости при более позднем обращении за ее назначением после возникновения соответствующего права. При обращении на десять лет позже к пенсионным коэффициентам и к фиксированной выплате применяются коэффициенты повышения, равные 2,32 и 2,11 соответственно», — сказал эксперт.

По словам Балынина, если гражданин накопил 127 пенсионных баллов и оформил пенсию сразу после возникновения права в 2026 году, размер выплаты составит 29 493,21 рубля. Если же он обратится за назначением пенсии спустя десять лет, то с учетом повышающих коэффициентов сможет получать уже 66 411,46 рубля.

Эксперт также напомнил, что самостоятельно рассчитать примерный размер будущей пенсии можно, умножив количество накопленных пенсионных баллов на стоимость одного балла и прибавив фиксированную выплату. В 2026 году стоимость пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля, а фиксированная выплата — 9584,69 рубля.

Кроме того, для назначения страховой пенсии по старости в 2026 году необходимо иметь не менее 30 пенсионных баллов и минимум 15 лет официального страхового стажа. На общих основаниях в этом году выйти на пенсию могут женщины в возрасте 59 лет и мужчины в возрасте 64 лет.