Фрукты и орехи могут защитить печень от неалкогольной жировой болезни

Неалкогольная жировая болезнь печени широко распространена и часто связана с избыточным весом

29 апреля 2026, 22:33, ИА Амител

Орехи / Фото: сгенерировано ИИ Яндекс / amic.ru

Фрукты и орехи могут играть важную роль в защите печени от неалкогольной жировой болезни — к такому выводу пришли ученые из Университета Эдит Коуэн, опубликовавшие результаты исследования в журнале Molecular Nutrition and Food Research. Работа указывает на потенциальное влияние отдельных природных соединений на замедление развития одного из самых распространенных метаболических нарушений, пишет "Лента.ру".

В центре внимания исследователей оказалась эллаговая кислота — вещество, содержащееся в гранате, ягодах, винограде и грецких орехах. В ходе эксперимента на животных было установлено, что она способна снижать повреждение печени и может тормозить прогрессирование заболевания.

Неалкогольная жировая болезнь печени широко распространена и часто связана с избыточным весом, диабетом и повышенным артериальным давлением. В тяжелых случаях она может привести к циррозу или даже раку печени, что делает поиск способов профилактики особенно актуальным.

При этом исследование выявило и неожиданный эффект популярной добавки — инулина. Эта растворимая клетчатка обычно используется для улучшения работы кишечника, однако в эксперименте без сочетания с эллаговой кислотой она, наоборот, приводила к набору веса, повышению уровня сахара в крови и ухудшению состояния печени.

Авторы работы подчеркивают, что значение имеет не только состав рациона, но и сочетание продуктов, поскольку именно взаимодействие компонентов может усиливать или, напротив, ослаблять их влияние на организм.