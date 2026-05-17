Диетолог назвала людей, которым стоит отказаться от киви

Безопасной нормой считается не более трех плодов киви в день

17 мая 2026, 17:04, ИА Амител

Врач, прием / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART/ amic.ru

Диетолог-нутрициолог София Кованова предупредила, что людям с гастритом, повышенной кислотностью и аллергией стоит с осторожностью употреблять киви. В некоторых случаях фрукт может раздражать слизистую желудка и вызывать аллергические реакции.

В разговоре с aif.ru специалист отметила, что безопасной нормой считается не более трех плодов киви в день, или около 220 граммов.

«Киви хорошо влияет на пищеварение благодаря ферменту актинидину и клетчатке, но при гастрите, аллергии или повышенной кислотности может раздражать слизистую», — пояснила Кованова.

По словам эксперта, аллергию могут вызывать белки семян киви, фермент актинидин, а также бензоаты, салицилаты, аминокислоты и тирамин, содержащиеся во фрукте.

С осторожностью употреблять киви рекомендуется людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, острыми болезнями почек и мочекаменной болезнью.

Кроме того, беременным и кормящим женщинам специалист посоветовала предварительно проконсультироваться с врачом, поскольку фрукт способен спровоцировать аллергию у ребенка.