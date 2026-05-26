Россиянам посоветовали заказать выписку из СФР, чтобы увеличить пенсию
Если какие-то периоды не учтены, их можно подтвердить через работодателя, архив или даже суд
26 мая 2026, 08:31, ИА Амител
Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с РИА Новости рассказала, как россияне могут увеличить будущую пенсию. Главное — проверить, все ли периоды работы учтены при начислении.
«Чтобы проверить, все ли периоды работы учтены при начислении пенсии, нужно заказать справку о пенсионных правах в Социальном фонде России — через "Госуслуги" или лично в отделении», — пояснила эксперт.
Если в выписке СФР каких-то сведений не оказалось, необходимо запросить справку напрямую у работодателя. В случае, когда фирма уже закрылась, следует обратиться в архив.
«Однако многие предприятия в 90-е годы вели учет небрежно и не сдавали свои документы по кадровому учету в архив. В этом случае подтвердить стаж поможет суд», — предупредила Иванова-Швец.
Для судебного разбирательства подойдут любые косвенные доказательства: расчетные листки, ведомости, служебные пропуска, трудовые награды и даже показания бывших коллег.
Эксперт подчеркнула, что эти рекомендации особенно актуальны для тех, кто работал в 1990-е годы — период, когда занятость населения была крайне нестабильной, а кадровый учет часто велся с нарушениями.
08:42:00 26-05-2026
работал-докажи, тогда получишь пенсию, которой возможно хватит на дожитие.
а как же-презумпция невиновности?
нехай суд доказывает, что я не работал.
08:58:55 26-05-2026
А если разогнать эту кантору бюджетную, полную дармоедов и пенсии повысить можно
09:04:08 26-05-2026
"Однако многие предприятия в 90-е годы вели учёт небрежно и не сдавали свои документы по кадровому учёту в архив. В этом случае подтвердить стаж поможет суд», — предупредила Иванова-Швец."----------- Суд, да дело? Можно не дожить до его решение, когда ты пенсионер и у тебя каждый день, как последний. Спасибо Богу, что Он надоумил написать в 2006 году самому ВВП, когда он еще не забронзовел от своего величия. Письмо по орбите прилетело в наш ПФ. Звонок из местного ПФ - Вы писали ВВП? - Да. - Вы пенсионер? - Нет, бюрократы не дают возможности стать им. - Придите. Пришел, дали список документов из пяти наименований. Быстро собрал и к ним, через неделю пенсионное удостоверение и пенсия о которой даже во сне не мечтал. В настоящие время почти 50 килограмм. В нашем ПФ сидят ушлые тетки, жену, она на пять лет раньше вышла на пенсию мурыжили больше полгода, казахстанский стаж выбросили. У меня же ни одного дня не сократили, хотя в трудовой было пятьдесят четыре записи.
19:05:41 26-05-2026
Раньше таких как вы называли летунами. И неуважали. Но даже без ВВП у таких как вы пенсия почему-то приличнее многих.