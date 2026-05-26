Россиянам посоветовали заказать выписку из СФР, чтобы увеличить пенсию

Если какие-то периоды не учтены, их можно подтвердить через работодателя, архив или даже суд

26 мая 2026, 08:31, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с РИА Новости рассказала, как россияне могут увеличить будущую пенсию. Главное — проверить, все ли периоды работы учтены при начислении.

«Чтобы проверить, все ли периоды работы учтены при начислении пенсии, нужно заказать справку о пенсионных правах в Социальном фонде России — через "Госуслуги" или лично в отделении», — пояснила эксперт.

Если в выписке СФР каких-то сведений не оказалось, необходимо запросить справку напрямую у работодателя. В случае, когда фирма уже закрылась, следует обратиться в архив.

«Однако многие предприятия в 90-е годы вели учет небрежно и не сдавали свои документы по кадровому учету в архив. В этом случае подтвердить стаж поможет суд», — предупредила Иванова-Швец.

Для судебного разбирательства подойдут любые косвенные доказательства: расчетные листки, ведомости, служебные пропуска, трудовые награды и даже показания бывших коллег.

Эксперт подчеркнула, что эти рекомендации особенно актуальны для тех, кто работал в 1990-е годы — период, когда занятость населения была крайне нестабильной, а кадровый учет часто велся с нарушениями.