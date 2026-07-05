Стало известно, сколько составит маткапитал в 2027 году

За второго ребенка положена доплата

05 июля 2026, 13:35, ИА Амител

Мама с младенцем на руках / Фото: amic.ru

Размер материнского капитала в 2027 году может составить около 767 тыс. рублей на первого ребенка, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Сейчас для прогноза можно брать ориентир около 5,2%. При таком коэффициенте сумма на первого ребенка вырастет примерно до 767 тысяч рублей», — разъяснил он.

На второго ребенка маткапитал может составить около 1,013 млн рублей, если за первого родители не получали деньги.

А если семья получила право на капитал за первого ребенка, при рождении второго им должны будут доплатить около 247 тыс. рублей.