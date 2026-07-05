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Стало известно, сколько составит маткапитал в 2027 году

За второго ребенка положена доплата

05 июля 2026, 13:35, ИА Амител

Мама с младенцем на руках / Фото: amic.ru
Мама с младенцем на руках / Фото: amic.ru

Размер материнского капитала в 2027 году может составить около 767 тыс. рублей на первого ребенка, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Сейчас для прогноза можно брать ориентир около 5,2%. При таком коэффициенте сумма на первого ребенка вырастет примерно до 767 тысяч рублей», — разъяснил он.

На второго ребенка маткапитал может составить около 1,013 млн рублей, если за первого родители не получали деньги.

А если семья получила право на капитал за первого ребенка, при рождении второго им должны будут доплатить около 247 тыс. рублей.

«Точная сумма появится после решения правительства, когда будут подведены итоги инфляции за 2026 год», — отметил депутат.

Дети / Фото: amic.ru

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