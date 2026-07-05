Стало известно, сколько составит маткапитал в 2027 году
За второго ребенка положена доплата
05 июля 2026, 13:35, ИА Амител
Размер материнского капитала в 2027 году может составить около 767 тыс. рублей на первого ребенка, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.
«Сейчас для прогноза можно брать ориентир около 5,2%. При таком коэффициенте сумма на первого ребенка вырастет примерно до 767 тысяч рублей», — разъяснил он.
На второго ребенка маткапитал может составить около 1,013 млн рублей, если за первого родители не получали деньги.
А если семья получила право на капитал за первого ребенка, при рождении второго им должны будут доплатить около 247 тыс. рублей.
«Точная сумма появится после решения правительства, когда будут подведены итоги инфляции за 2026 год», — отметил депутат.
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