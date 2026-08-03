Воздушное судно — первый серийный полностью импортозамещенный самолет в России

03 августа 2026, 22:35, ИА Амител

3 августа с аэродрома Иркутского авиазавода поднялся в воздух первый пассажирский лайнер МС-21, построенный по серийным технологиям, сообщили в Минпромторге РФ.

Машина провела в воздухе 1 час 23 минуты. Самолет достиг высоты 6000 метров и приборной скорости 600 км/ч. Экипаж проверил устойчивость, управляемость в различных конфигурациях и работу отечественных бортовых систем. Машина показала себя хорошо.