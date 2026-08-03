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Российский пассажирский лайнер МС-21 выполнил свой первый полет

Воздушное судно — первый серийный полностью импортозамещенный самолет в России

03 августа 2026, 22:35, ИА Амител

3 августа с аэродрома Иркутского авиазавода поднялся в воздух первый пассажирский лайнер МС-21, построенный по серийным технологиям, сообщили в Минпромторге РФ.

Машина провела в воздухе 1 час 23 минуты. Самолет достиг высоты 6000 метров и приборной скорости 600 км/ч. Экипаж проверил устойчивость, управляемость в различных конфигурациях и работу отечественных бортовых систем. Машина показала себя хорошо.

«На сегодняшний день выполнено уже около половины программы сертификационных летных испытаний, а после завершения сертификации начнутся поставки серийных самолетов эксплуатантам», — подчеркнул заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Геннадий Абраменков.

Самолеты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Транспорт самолёт
       

Комментарии 2

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Гость

09:57:22 04-08-2026

ждем ил 114

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Гость

10:51:32 04-08-2026

Обещанного 10 лет ждут?

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