Синоптик опровергла прогнозы об аномальной жаре в июне

Достоверный прогноз будет только в конце мая

10 мая 2026, 15:16, ИА Амител

Лето / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с РИА Новости развеяла слухи об аномально жарком июне в России. Ранее ряд СМИ сообщал, что первый месяц лета будет экстремально теплым, а температура в отдельных регионах превысит климатическую норму на 4–5°C.

Однако эксперт подчеркнула: точный прогноз аномальных явлений составляется лишь на ближайшие трое суток, а окончательный прогноз на июнь появится только в конце мая на официальном сайте Гидрометцентра.

По предварительным данным Гидрометцентра, в июне температура превысит норму всего на 1°C в нескольких федеральных округах: в Северо‑Западном, в Приволжском, в Уральском, на северо‑западе Красноярского края.

В центральных регионах, включая Москву, температура не будет существенно отклоняться от нормы. На большей части страны она останется в пределах климатической нормы.

Исключения — запад Якутии и континентальные районы Магаданской области. Там ожидается более холодная погода. Паршина призвала не доверять непроверенным источникам и дождаться официального прогноза.



