Синоптик опровергла прогнозы об аномальной жаре в июне
Достоверный прогноз будет только в конце мая
10 мая 2026, 15:16, ИА Амител
Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с РИА Новости развеяла слухи об аномально жарком июне в России. Ранее ряд СМИ сообщал, что первый месяц лета будет экстремально теплым, а температура в отдельных регионах превысит климатическую норму на 4–5°C.
Однако эксперт подчеркнула: точный прогноз аномальных явлений составляется лишь на ближайшие трое суток, а окончательный прогноз на июнь появится только в конце мая на официальном сайте Гидрометцентра.
По предварительным данным Гидрометцентра, в июне температура превысит норму всего на 1°C в нескольких федеральных округах: в Северо‑Западном, в Приволжском, в Уральском, на северо‑западе Красноярского края.
В центральных регионах, включая Москву, температура не будет существенно отклоняться от нормы. На большей части страны она останется в пределах климатической нормы.
Исключения — запад Якутии и континентальные районы Магаданской области. Там ожидается более холодная погода. Паршина призвала не доверять непроверенным источникам и дождаться официального прогноза.
17:45:33 10-05-2026
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