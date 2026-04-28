Россиянам рассказали, чем для здоровья опасны резкие перепады погоды

Период адаптации к пасмурной и некомфортной погоде может занимать около семи дней

28 апреля 2026, 23:05, ИА Амител

Весенняя погода в Барнауле / Фото: amic.ru

Резкие перепады погоды могут заметно сказаться на самочувствии и спровоцировать ухудшение состояния у людей с хроническими заболеваниями. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил кандидат медицинских наук, врач-кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин, отметив, что организму требуется время, чтобы адаптироваться к новым условиям.

«Изменение погоды ухудшает течение хронических заболеваний, такие люди становятся более подвержены негативному состоянию здоровья», — отметил специалист. По его словам, период адаптации к пасмурной и некомфортной погоде может занимать около семи дней.

Кроме того, врач обратил внимание на влияние погодных изменений на психоэмоциональное состояние. По его оценке, при похолодании у человека могут замедляться когнитивные процессы, снижаться работоспособность и уровень активности, а чувство усталости, наоборот, усиливаться.

Таким образом, резкая смена погодных условий затрагивает не только физическое состояние, но и общее самочувствие, что особенно важно учитывать людям с хроническими заболеваниями в период нестабильной погоды.