Система без изоляции. Как на Алтае работают исправительные центры и кому они помогают

Интервью с начальником отдела организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от общества УФСИН России по Алтайскому краю

07 мая 2026, 14:50, ИА Амител

Алексей Белоусов / Фото: УФСИН по Алтайскому краю

Работники уголовно-исполнительных инспекций и исправительных центров, чей профессиональный праздник отмечают 7 мая, играют важную роль в системе правопорядка. Как они помогают осужденным вернуться в общество, при этом контролируя их поведение и выполняя наказания без изоляции, amic.ru рассказал начальник отдела организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от общества УФСИН России по Алтайскому краю Алексей Белоусов.

- Что входит в обязанности сотрудников, работающих с осужденными, не изолированными от общества?

- Наши сотрудники — это универсальные специалисты. Это и юристы, и психологи, и оперативные работники. Сама работа связана с большим объемом бумажной работы, ведь на каждого осужденного ведется личное дело, в котором содержится информация о его поведении и окружении. Также важно учитывать психологические особенности осужденных, чтобы минимизировать риск агрессии с их стороны. Мы постоянно следим за поведением осужденных и занимаемся профилактикой преступлений. В последние годы система наказания без изоляции от общества была дополнена принудительными работами и созданием исправительных центров. Сотрудники УФИЦ – это своего рода воспитатели, которые помогают осужденным адаптироваться к жизни в обществе.

- Когда мы слышим "ФСИН", обычно представляем строгие колонии. Но УИИ работает с теми, кто находится на свободе. Какова основная миссия УИИ, и с каким контингентом вы работаете?

- Уголовно-исполнительная инспекция — важная часть системы, исполняющей наказания без изоляции от общества. Мы контролируем несколько тысяч осужденных в Алтайском крае, включая тех, кто был осужден к обязательным работам, условным наказаниям, или находится под домашним арестом. Наша миссия — не просто обеспечение неотвратимости наказания, но и помощь людям, чтобы они не вернулись в криминальную среду. Мы активно занимаемся профилактикой, проводя рейды с полицией и следя за тем, чтобы осужденные не совершали новых преступлений.

- Как сегодня муниципалитеты и организации воспринимают идею использования принудительных работ как наказания, и предоставляют ли они рабочие места для осужденных?

- Для осужденных, работающих без изоляции от общества, важен труд как способ исправления. Муниципалитеты активно помогают, предоставляя рабочие места на предприятиях, например, в сфере ЖКХ. Это не конкуренция с рынком труда, а выполнение общественно полезных работ, которые часто остаются без внимания. Для осужденных это шанс компенсировать свой проступок, а для местных жителей — чистые улицы и благоустроенные территории. Важно, что работы выполняются на безвозмездной основе, и на работодателей ложится минимальная нагрузка — обеспечить осужденных инструментами и контролировать выполнение работы.

- Как вы контролируете тех, кто находится под домашним арестом? Возможно ли это сделать только с помощью обходов?

- Конечно, технологические новшества пришли в нашу работу. Один из эффективных способов контроля — это использование электронных браслетов. В случае нарушения условий домашнего ареста сигнал сразу поступает в систему, и сотрудники ФСИН могут немедленно вмешаться. Это позволяет эффективно следить за соблюдением условий, а также предотвращать возможные преступления. С недавнего времени эти технологии применяются и в исправительных центрах для контроля за осужденными, отбывающими принудительные работы.

- Исправительные центры — это относительно новое явление в России. Чем они отличаются от колоний-поселений?

- Колония-поселение — это, по сути, изоляция, пусть и минимальная. А исправительные центры — это общежитие с надзором, без колючей проволоки и строгой охраны. Осужденные живут в таких центрах, работают на предприятиях, получают зарплату, из которой удерживаются необходимые суммы в пользу государства. Они продолжают жить среди общества, но под контролем сотрудников ФСИН. Принудительные работы в этих центрах — это полноценная трудовая жизнь с элементами надзора.

- Как бизнес реагирует на предложение разместить у себя исправительные центры или принять на работу осужденных?

- Конечно, в начале были опасения и стереотипы, но экономическая целесообразность взяла верх. Многие предприятия, особенно в строительном и оборонном секторах, заинтересованы в дополнительных трудовых ресурсах. Осужденные работают на производственных линиях, а сотрудники ФСИН обеспечивают контроль. Все очень четко регулируется: осужденные направляются только те, кто не представляет угрозу для общества, и при строгом контроле их поведение отслеживается.

- Какова ситуация с уклонениями от наказания и побегами?

- В последние годы случаи уклонений от принудительных работ редки, но они имеют место. Например, в 2025 году 81 осужденный был объявлен в розыск за уклонение от работы. Мы решили этот вопрос с помощью внедрения электронных браслетов, которые отслеживают передвижения осужденных в реальном времени. Это серьезно уменьшает количество нарушений и способствует лучшему контролю.

- С 2024 года заработал закон "О пробации". Как это повлияло на работу УИИ?

- Закон о пробации вывел работу с освобожденными осужденными на новый уровень. Мы предоставляем четкую систему государственной помощи, направленной на ресоциализацию бывших осужденных. Это включает восстановление документов, помощь в трудоустройстве, а также помощь в трудных жизненных ситуациях. Наши специалисты работают с НКО, чтобы поддержать людей, которые выходят на свободу и стараются вернуться к нормальной жизни.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех сотрудников уголовно-исполнительной системы с профессиональным праздником. Желаю успешного исполнения своих служебных обязанностей, карьерного роста, благополучия в ваших семьях и побольше положительных эмоций.