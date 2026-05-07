Система без изоляции. Как на Алтае работают исправительные центры и кому они помогают
Интервью с начальником отдела организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от общества УФСИН России по Алтайскому краю
07 мая 2026, 14:50, ИА Амител
Работники уголовно-исполнительных инспекций и исправительных центров, чей профессиональный праздник отмечают 7 мая, играют важную роль в системе правопорядка. Как они помогают осужденным вернуться в общество, при этом контролируя их поведение и выполняя наказания без изоляции, amic.ru рассказал начальник отдела организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от общества УФСИН России по Алтайскому краю Алексей Белоусов.
- Что входит в обязанности сотрудников, работающих с осужденными, не изолированными от общества?
- Наши сотрудники — это универсальные специалисты. Это и юристы, и психологи, и оперативные работники. Сама работа связана с большим объемом бумажной работы, ведь на каждого осужденного ведется личное дело, в котором содержится информация о его поведении и окружении. Также важно учитывать психологические особенности осужденных, чтобы минимизировать риск агрессии с их стороны. Мы постоянно следим за поведением осужденных и занимаемся профилактикой преступлений. В последние годы система наказания без изоляции от общества была дополнена принудительными работами и созданием исправительных центров. Сотрудники УФИЦ – это своего рода воспитатели, которые помогают осужденным адаптироваться к жизни в обществе.
- Когда мы слышим "ФСИН", обычно представляем строгие колонии. Но УИИ работает с теми, кто находится на свободе. Какова основная миссия УИИ, и с каким контингентом вы работаете?
- Уголовно-исполнительная инспекция — важная часть системы, исполняющей наказания без изоляции от общества. Мы контролируем несколько тысяч осужденных в Алтайском крае, включая тех, кто был осужден к обязательным работам, условным наказаниям, или находится под домашним арестом. Наша миссия — не просто обеспечение неотвратимости наказания, но и помощь людям, чтобы они не вернулись в криминальную среду. Мы активно занимаемся профилактикой, проводя рейды с полицией и следя за тем, чтобы осужденные не совершали новых преступлений.
- Как сегодня муниципалитеты и организации воспринимают идею использования принудительных работ как наказания, и предоставляют ли они рабочие места для осужденных?
- Для осужденных, работающих без изоляции от общества, важен труд как способ исправления. Муниципалитеты активно помогают, предоставляя рабочие места на предприятиях, например, в сфере ЖКХ. Это не конкуренция с рынком труда, а выполнение общественно полезных работ, которые часто остаются без внимания. Для осужденных это шанс компенсировать свой проступок, а для местных жителей — чистые улицы и благоустроенные территории. Важно, что работы выполняются на безвозмездной основе, и на работодателей ложится минимальная нагрузка — обеспечить осужденных инструментами и контролировать выполнение работы.
- Как вы контролируете тех, кто находится под домашним арестом? Возможно ли это сделать только с помощью обходов?
- Конечно, технологические новшества пришли в нашу работу. Один из эффективных способов контроля — это использование электронных браслетов. В случае нарушения условий домашнего ареста сигнал сразу поступает в систему, и сотрудники ФСИН могут немедленно вмешаться. Это позволяет эффективно следить за соблюдением условий, а также предотвращать возможные преступления. С недавнего времени эти технологии применяются и в исправительных центрах для контроля за осужденными, отбывающими принудительные работы.
- Исправительные центры — это относительно новое явление в России. Чем они отличаются от колоний-поселений?
- Колония-поселение — это, по сути, изоляция, пусть и минимальная. А исправительные центры — это общежитие с надзором, без колючей проволоки и строгой охраны. Осужденные живут в таких центрах, работают на предприятиях, получают зарплату, из которой удерживаются необходимые суммы в пользу государства. Они продолжают жить среди общества, но под контролем сотрудников ФСИН. Принудительные работы в этих центрах — это полноценная трудовая жизнь с элементами надзора.
- Как бизнес реагирует на предложение разместить у себя исправительные центры или принять на работу осужденных?
- Конечно, в начале были опасения и стереотипы, но экономическая целесообразность взяла верх. Многие предприятия, особенно в строительном и оборонном секторах, заинтересованы в дополнительных трудовых ресурсах. Осужденные работают на производственных линиях, а сотрудники ФСИН обеспечивают контроль. Все очень четко регулируется: осужденные направляются только те, кто не представляет угрозу для общества, и при строгом контроле их поведение отслеживается.
- Какова ситуация с уклонениями от наказания и побегами?
- В последние годы случаи уклонений от принудительных работ редки, но они имеют место. Например, в 2025 году 81 осужденный был объявлен в розыск за уклонение от работы. Мы решили этот вопрос с помощью внедрения электронных браслетов, которые отслеживают передвижения осужденных в реальном времени. Это серьезно уменьшает количество нарушений и способствует лучшему контролю.
- С 2024 года заработал закон "О пробации". Как это повлияло на работу УИИ?
- Закон о пробации вывел работу с освобожденными осужденными на новый уровень. Мы предоставляем четкую систему государственной помощи, направленной на ресоциализацию бывших осужденных. Это включает восстановление документов, помощь в трудоустройстве, а также помощь в трудных жизненных ситуациях. Наши специалисты работают с НКО, чтобы поддержать людей, которые выходят на свободу и стараются вернуться к нормальной жизни.
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех сотрудников уголовно-исполнительной системы с профессиональным праздником. Желаю успешного исполнения своих служебных обязанностей, карьерного роста, благополучия в ваших семьях и побольше положительных эмоций.
17:39:29 07-05-2026
Как насчёт сортировщика мусора на мусорные заводы? Или уборщиков территории дворников сотни не хватает. Нет мы их устроим на хорошие такие добротные рабочие места. Ладно бог им судья. Только потом не жалуйтесь когда люди которых дорогие адвокаты итак отмазали. Ещё и вместо того что бы сидеть будут на высококвалифицированных должностях в своей кандейке ногами в потолок загорать.