"Моя жизнь — тяжелая дорога". Как бывший заключенный работает сварщиком на заводе

Один день Анатолия Денисова. Он 15 лет провел за решеткой, не мог найти работу и чудом устроился на "Алтайвагон"

20 апреля 2026, 07:14, Вячеслав Кондаков

Анатолий Денисов — бывший заключенный, около 15 лет отбывавший наказание за несколько преступлений. Мужчина, которому уже больше 50 лет, практически ни дня в своей жизни официально не работал: никто не хотел брать человека с судимостью. В первый раз за решетку Денисов попал сразу после армии. С тех пор судьба мотала его по колониям, а в перерывах между сроками он перебивался временными заработками, которых едва хватало на жизнь. Благодаря программе пробации ФСИН по Алтайскому краю бывший заключенный устроился сварщиком на завод "Алтайвагон" в Новоалтайске. Ради новой работы он каждый день ездит на смену на электричке из Заринского района. При этом Денисов признается: еще никогда в жизни он не чувствовал себя настолько уверенным и счастливым.

Четыре срока

Анатолий родился и вырос в Заринском районе, на станции Шпагино. Первый срок получил сразу после армии — за вооруженный разбой. По его словам, в тяжелые для страны 90-е жизнь складывалась непросто: денег не хватало даже на базовые нужды.

«Я устроился на работу электромонтером, с армии пришел. Все вроде неплохо, поскандалил и уволился. Нашел себе знакомых хороших. Ну и все. А как, денежных средств же не хватает всегда», — вспоминает мужчина.

После колонии он пытался устроиться на работу, но с судимостью это оказалось крайне сложно. В родном Заринском районе найти работу было трудно даже без проблем с законом. В итоге он снова совершил преступление.

«Там был племянник мой с другом. Попросили посидеть за человека. Племянника же не хочу посадить. Взял вину на себя. Что, какая разница — отсидел и отсидел, много не дадут. С того времени начался мой путь. Моя жизнь — тяжелая дорога. Многие вещи, которые могли бы быть нормальными в жизни, я не мог позволить себе. Например, устроиться официально на работу. Это было тяжело, ведь нигде не ждут судимых людей», — говорит Денисов.

Долгое время Анатолий работал неофициально — ездил на вахты, подрабатывал, но не мог закрепиться на одном месте.

«Я работал, но это не приносило ни стабильности, ни уверенности. Постоянно ощущал, что где бы я ни был, меня всегда преследует моя судимость», — добавляет мужчина.

Пробация как шанс на новую жизнь

Четвертый срок у мужчины был условным — два года за драку, в которой он сломал знакомому нос. Денег по-прежнему не хватало, а ответственность только росла: от двух браков у Денисова восемь детей — четверо родных и еще четверо приемных. Жена не работает, поэтому семья полностью зависит от его дохода.

По условиям приговора Анатолий должен был регулярно отмечаться у инспектора. Именно там ему и предложили попробовать пройти через систему пробации. Он обратился в службу занятости, собрал необходимые документы — справки о составе семьи, доходах — и получил варианты трудоустройства. Среди них была работа сварщиком на "Алтайвагоне". Эту профессию он освоил еще в колонии.

Кроме того, по программе социальной поддержки Денисов получил выплаты — по 18 тысяч рублей в месяц в течение нескольких месяцев.

«Мне сделали первую выплату по контракту. Она идет как государственная поддержка малообеспеченным людям, которые оказались в трудной ситуации. Я заключил договор, мне пришла вторая выплата. За апрель я предоставил справку, что работаю на заводе, и выплаты продолжились. И так четыре месяца. Если бы не эта поддержка — я не знаю, как бы жил. У меня жена не работает, дети», — говорит Денисов.

Первый месяц на заводе

На предприятие Денисов пришел не случайно — там уже работал его родной брат, который и позвал его на завод.

«Мне нравится работа. Я сюда давно хотел устроиться. Брат звал, но мне говорили, что осужденным трудно сюда попасть, потому что служба безопасности проверяет судимости. Когда благодаря пробации шанс появился, я им воспользовался», — рассказывает мужчина.

Сейчас Анатолий работает на "Алтайвагоне" около месяца. График — "день — ночь — 48": дневная смена, затем ночная и двое суток отдыха. До работы он добирается на электричке — примерно полтора часа в одну сторону. Режим тяжелый, особенно с учетом возраста и семьи.

«У меня двое годовалых детей. Я еще и дома не могу выспаться толком. Я как-то на работе отдыхаю больше, чем дома», — шутит Денисов.

Зарплату он уже получил, но точную сумму не называет. По его словам, доход зависит от выработки и может превышать 100 тысяч рублей. В будущем он надеется выйти на более высокий уровень заработка. Все деньги уходят на семью.

«Старшему сыну скоро 18, он собирается в армию. Остальным детям тоже нужны одежда, обувь, учеба. Так что какой-то мечты купить что-то для себя нет. Мы в семье уже многое приобрели — три дома, машину. Главное — обеспечить детей», — говорит он.

"У тебя взгляд волчий"

На участке, где трудится мужчина, работают три человека. Они варят кольцевые элементы для рам. Каждый отвечает за свою позицию, но если кто-то заканчивает быстрее, помогает другому.

«Мы варим, нас три человека на кольцевых для рам. И каждый свою позицию варит. Если я быстрее свариваю первую позицию, я помогаю на второй позиции. Со второй позиции помогает третьей. У нас коллектив, мы совместно друг другу помогаем, чтобы быстрее все сварить и больше сделать. Чтоб по зарплате было неплохо», — поясняет сварщик.

Коллеги спокойно приняли в штат мужчину, отсидевшего 15 лет в колониях. Сам Анатолий говорит, что не чувствует особого к себе отношения: ни косых взглядов, ни откровенного отторжения.

«В основном они мне говорят: "Ты какой-то злой на меня". Что, я злой? Почему? "У тебя волчий взгляд". Ну отсидишь столько, у тебя такой взгляд будет», — объясняет мужчина.

Однако в трудные минуты коллеги приходят на помощь.

«Когда только устроился, не все получалось. Тут сварочные аппараты уже другие, чем на которых я работал раньше. И к каждому сварочному аппарату привыкаешь так же, как берешь ручку — другой пишешь. Мне коллеги подсказывали, где как надо, что надо сделать. Коллектив здесь сговорчивый, неплохой. Не было никаких таких косых взглядов или еще чего. Со всеми можно общий язык найти», — уверен Денисов.

"Если бы такая программа была раньше, я бы последний срок не сидел"

В планах Анатолия остаться работать на заводе как можно дольше, пока позволяет здоровье. Мыслей переезжать в Новоалтайск, где живет брат и теща, у Денисова нет. Причина — в образе жизни.

«Мы как-то с женой привыкли уже к сельской местности. В городе устаешь быстро. А там как-то и воздух, воздух посвежее. В город съездишь, усталый приезжаешь. А там, наоборот, энергией напитываешься. Там лес, природа, речки», — поясняет он.

По словам Денисова, он сожалеет о том, что программа пробации бывших заключенных не появилась в его жизни раньше. В сложный период жизни он нуждался в помощи, и тогда, возможно, последнего срока удалось бы избежать.

«Если бы такая пробация была, я бы последний срок не сидел. По-другому, конечно, я бы устроил свою жизнь. Здесь если судимый человек, то мало кто принимает на работу. И опасаются. Где принимают — смотря какая судимость у человека. Мне повезло устроиться на работу сюда», — заключил Анатолий Денисов.