Создатель "Масяни" стал иноагентом
Также в перечень вошло еще несколько персон
23 декабря 2023, 10:05, ИА Амител
Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов создателя мультсериала "Масяня" Олега Куваева. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Решение обосновали тем, что мультипликатор выступал против СВО, участвовал в мероприятиях по сбору средств для ВСУ, а также распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ВС РФ. Сейчас 56-летний Куваев живет за границей.
Также в список иноагентов попали:
- бывший протодиакон РПЦ Андрей Кураев;
- журналисты Александр Баунов, Валерия Ратникова и Александр Рыклин;
- адвокат и правозащитник Саркис Дарбинян;
- интернет-издание "Верстка Медиа";
- проект "Можем объяснить";
- ООО "ВОБНИАР".
Иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".
12:56:03 23-12-2023
Блинчик вова, так скоро и всю стану объявят еногентами.
16:20:55 23-12-2023
Есть рацпредложение. Нужно просто сначала ВСЕХ объявить иногентами, а потом исключать из списка тех, кто докажет свою преданность.
00:19:08 24-12-2023
Гость (16:20:55 23-12-2023) Есть рацпредложение. Нужно просто сначала ВСЕХ объявить иног... )))))))
02:29:39 24-12-2023
Неудивительно. Он ещё год назад вместе с Максом Покровским песню осуждающую СВО выпустил.
23:54:45 24-12-2023
Данаец (02:29:39 24-12-2023) Неудивительно. Он ещё год назад вместе с Максом Покровским ... Куваев очень давно живёт в Израиле и всегда у него были либеральные взгляды, но несколько лет назад, начал активно поливать помоями Россию. Жаль, но это начало отражаться на Масяне.
13:14:22 24-12-2023
А вы не понимаете, что люди плюющие на свою страну не могут быть иначе обозначены?