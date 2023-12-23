Создатель "Масяни" стал иноагентом

Также в перечень вошло еще несколько персон

23 декабря 2023, 10:05, ИА Амител

Кадр из мультсериала "Масяня"

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов создателя мультсериала "Масяня" Олега Куваева. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Решение обосновали тем, что мультипликатор выступал против СВО, участвовал в мероприятиях по сбору средств для ВСУ, а также распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ВС РФ. Сейчас 56-летний Куваев живет за границей.

Также в список иноагентов попали:

бывший протодиакон РПЦ Андрей Кураев;

журналисты Александр Баунов, Валерия Ратникова и Александр Рыклин;

адвокат и правозащитник Саркис Дарбинян;

интернет-издание "Верстка Медиа";

проект "Можем объяснить";

ООО "ВОБНИАР".

Иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".