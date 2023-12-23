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Создатель "Масяни" стал иноагентом

Также в перечень вошло еще несколько персон

23 декабря 2023, 10:05, ИА Амител

Кадр из мультсериала "Масяня"
Кадр из мультсериала "Масяня"

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов создателя мультсериала "Масяня" Олега Куваева. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Решение обосновали тем, что мультипликатор выступал против СВО, участвовал в мероприятиях по сбору средств для ВСУ, а также распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ВС РФ. Сейчас 56-летний Куваев живет за границей.

Также в список иноагентов попали:

  • бывший протодиакон РПЦ Андрей Кураев;
  • журналисты Александр Баунов, Валерия Ратникова и Александр Рыклин;
  • адвокат и правозащитник Саркис Дарбинян;
  • интернет-издание "Верстка Медиа";
  • проект "Можем объяснить";
  • ООО "ВОБНИАР".

Иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".

Россия иноагенты

Комментарии 6

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Гость

12:56:03 23-12-2023

Блинчик вова, так скоро и всю стану объявят еногентами.

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Гость

16:20:55 23-12-2023

Есть рацпредложение. Нужно просто сначала ВСЕХ объявить иногентами, а потом исключать из списка тех, кто докажет свою преданность.

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Гость

00:19:08 24-12-2023

Гость (16:20:55 23-12-2023) Есть рацпредложение. Нужно просто сначала ВСЕХ объявить иног... )))))))

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Данаец

02:29:39 24-12-2023

Неудивительно. Он ещё год назад вместе с Максом Покровским песню осуждающую СВО выпустил.

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Элен без ребят

23:54:45 24-12-2023

Данаец (02:29:39 24-12-2023) Неудивительно. Он ещё год назад вместе с Максом Покровским ... Куваев очень давно живёт в Израиле и всегда у него были либеральные взгляды, но несколько лет назад, начал активно поливать помоями Россию. Жаль, но это начало отражаться на Масяне.

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Гость

13:14:22 24-12-2023

А вы не понимаете, что люди плюющие на свою страну не могут быть иначе обозначены?

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