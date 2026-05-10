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Space Energy построит первый частный космодром в России

Компания планирует приступить к возведению космодрома в Приморском крае уже в этом году

10 мая 2026, 20:55, ИА Амител

Ракета / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Ракета / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Российская частная космическая компания Space Energy планирует приступить к строительству космодрома в Приморском крае уже в этом году — объект будет использоваться для запусков сверхлегких ракет. Об этом сообщили в пресс‑службе компании РИА Новости.

«В случае соблюдения графика работ первый в истории России запуск частной ракеты в космос может состояться в этом же году — с территории первого частного космодрома страны», — заявили в компании.

Космодром получит название "Приморский". С него планируют запускать разрабатываемую компанией сверхлегкую ракету‑носитель "Орбита". По данным Space Energy, ракета способна выводить до 250 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 150 кг — на солнечно‑синхронную орбиту высотой 600–800 км.

Кроме того, 30 апреля состоялся первый запуск ракеты‑носителя среднего класса "Союз‑5" с космодрома Байконур — старт прошел в 21:00 по московскому времени.

строительство космос
       

Комментарии 14

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dok_СФ

22:04:09 10-05-2026

Оплата за чей счёт? Частные лица скорее всего в другие отрасли деньги инвестируют (банки дают немалый процент), остаётся - государство. А для него специальный ценник выставят.. И всё таки на моё мнение, частный капитал - не самое эффективное применение и пользование, скорее всего способ отмывания..

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Musik

22:55:43 10-05-2026

Кто собственник?

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Гость

08:21:21 11-05-2026

Musik (22:55:43 10-05-2026) Кто собственник? ... Ну конечно не простой российский без крыши миллиардер, которого постоянно доят.

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dok_СФ

09:49:21 11-05-2026

Musik (22:55:43 10-05-2026) Кто собственник? ... Оформят на родственника.. скорее всего.

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Гость

06:59:55 11-05-2026

И назовут Нью-Васюки

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Вежливый Человек

08:28:18 11-05-2026

Что понятно из сайта, что проект близкий к Минцифры. Юридический адрес Москва, Университетский пр-т, д.23, к.4, помещ. 6Н.
Георгий Емелин, гендиректор и основатель компании — Space Energy.
По открытым данным с Камчатки, закончил физико-математический факультет и аспирантуру (где и как - ХЗ)

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Вежливый Человек

08:29:33 11-05-2026

Нет такой компании в РФ и директора такого нет, но был :))

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Гость

11:05:00 11-05-2026

Никто не заметил, что название российской компании на иностранном языке, законы в России только пишут, исполнять не обязательно.

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Гость

11:40:28 11-05-2026

Даже интересно, какая прибыль может быть у такого объекта

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гость

13:29:28 11-05-2026

Гость (11:40:28 11-05-2026) Даже интересно, какая прибыль может быть у такого объекта... А вот это как раз не кому не интересно,главное попилить что будет выделено из бюджета

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Гость

15:40:23 11-05-2026

гость (13:29:28 11-05-2026) А вот это как раз не кому не интересно,главное попилить что ... Это и есть прибыль.

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гость

21:36:14 11-05-2026

Гость (15:40:23 11-05-2026) Это и есть прибыль.... Тоже вариант

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Гость

10:27:01 12-05-2026

Космодром нужно строить не в Приморском, а в Краснодарском крае, и пускать ракеты не вверх, а по центрам принятия решения бандитского недогосударства. Как известно, если враг не сдаётся - его уничтожают.

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Devin

11:29:57 12-05-2026

По рогам надают, имущество отберут

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