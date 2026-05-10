Space Energy построит первый частный космодром в России

Компания планирует приступить к возведению космодрома в Приморском крае уже в этом году

10 мая 2026, 20:55, ИА Амител

Ракета / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Российская частная космическая компания Space Energy планирует приступить к строительству космодрома в Приморском крае уже в этом году — объект будет использоваться для запусков сверхлегких ракет. Об этом сообщили в пресс‑службе компании РИА Новости.

«В случае соблюдения графика работ первый в истории России запуск частной ракеты в космос может состояться в этом же году — с территории первого частного космодрома страны», — заявили в компании.

Космодром получит название "Приморский". С него планируют запускать разрабатываемую компанией сверхлегкую ракету‑носитель "Орбита". По данным Space Energy, ракета способна выводить до 250 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 150 кг — на солнечно‑синхронную орбиту высотой 600–800 км.

Кроме того, 30 апреля состоялся первый запуск ракеты‑носителя среднего класса "Союз‑5" с космодрома Байконур — старт прошел в 21:00 по московскому времени.