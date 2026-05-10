Space Energy построит первый частный космодром в России
Компания планирует приступить к возведению космодрома в Приморском крае уже в этом году
10 мая 2026, 20:55, ИА Амител
Российская частная космическая компания Space Energy планирует приступить к строительству космодрома в Приморском крае уже в этом году — объект будет использоваться для запусков сверхлегких ракет. Об этом сообщили в пресс‑службе компании РИА Новости.
«В случае соблюдения графика работ первый в истории России запуск частной ракеты в космос может состояться в этом же году — с территории первого частного космодрома страны», — заявили в компании.
Космодром получит название "Приморский". С него планируют запускать разрабатываемую компанией сверхлегкую ракету‑носитель "Орбита". По данным Space Energy, ракета способна выводить до 250 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 150 кг — на солнечно‑синхронную орбиту высотой 600–800 км.
Кроме того, 30 апреля состоялся первый запуск ракеты‑носителя среднего класса "Союз‑5" с космодрома Байконур — старт прошел в 21:00 по московскому времени.
22:04:09 10-05-2026
Оплата за чей счёт? Частные лица скорее всего в другие отрасли деньги инвестируют (банки дают немалый процент), остаётся - государство. А для него специальный ценник выставят.. И всё таки на моё мнение, частный капитал - не самое эффективное применение и пользование, скорее всего способ отмывания..
22:55:43 10-05-2026
Кто собственник?
08:21:21 11-05-2026
Musik (22:55:43 10-05-2026) Кто собственник? ... Ну конечно не простой российский без крыши миллиардер, которого постоянно доят.
09:49:21 11-05-2026
Musik (22:55:43 10-05-2026) Кто собственник? ... Оформят на родственника.. скорее всего.
06:59:55 11-05-2026
И назовут Нью-Васюки
08:28:18 11-05-2026
Что понятно из сайта, что проект близкий к Минцифры. Юридический адрес Москва, Университетский пр-т, д.23, к.4, помещ. 6Н.
Георгий Емелин, гендиректор и основатель компании — Space Energy.
По открытым данным с Камчатки, закончил физико-математический факультет и аспирантуру (где и как - ХЗ)
08:29:33 11-05-2026
Нет такой компании в РФ и директора такого нет, но был :))
11:05:00 11-05-2026
Никто не заметил, что название российской компании на иностранном языке, законы в России только пишут, исполнять не обязательно.
11:40:28 11-05-2026
Даже интересно, какая прибыль может быть у такого объекта
13:29:28 11-05-2026
Гость (11:40:28 11-05-2026) Даже интересно, какая прибыль может быть у такого объекта... А вот это как раз не кому не интересно,главное попилить что будет выделено из бюджета
15:40:23 11-05-2026
гость (13:29:28 11-05-2026) А вот это как раз не кому не интересно,главное попилить что ... Это и есть прибыль.
21:36:14 11-05-2026
Гость (15:40:23 11-05-2026) Это и есть прибыль.... Тоже вариант
10:27:01 12-05-2026
Космодром нужно строить не в Приморском, а в Краснодарском крае, и пускать ракеты не вверх, а по центрам принятия решения бандитского недогосударства. Как известно, если враг не сдаётся - его уничтожают.
11:29:57 12-05-2026
По рогам надают, имущество отберут