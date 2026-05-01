Самый мощный двигатель в мире: ракета "Союз‑5" успешно стартовала с Байконура

Это первый старт ракеты нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний

01 мая 2026, 11:19, ИА Амител

Запуск ракеты / Фото: пресс-служба Роскосмоса / РКК "Энергия"

Испытательный пуск ракеты‑носителя среднего класса "Союз‑5" с космодрома Байконур прошел штатно. Об этом сообщила пресс‑служба "Роскосмоса".

«В 21:00 по московскому времени с 45‑й площадки космодрома Байконур состоялся пуск ракеты‑носителя среднего класса "Союз‑5". Это первый старт ракеты нового поколения в рамках летно‑конструкторских испытаний», — говорится в публикации.

Ракета "Союз‑5" разработана Россией в рамках совместного с Казахстаном проекта "Байтерек". При этом Казахстан модернизировал стартовую инфраструктуру. Изначально первый пуск планировался во второй половине 2022 года, но его неоднократно переносили.

В конце 2025‑го стало известно, что ракета собрана и готова к пуску, однако потребовалось провести дополнительные проверки бортовых систем и наземного оборудования.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов назвал пуск особенным: ракета оснащена самым мощным жидкостным двигателем в мире. Ее грузоподъемность составляет 17 тонн, а также она отличается высокой точностью выведения полезной нагрузки на околоземную орбиту.

"Союз‑5", как подчеркнул Баканов, позволит значительно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки, что положительно скажется на экономике запусков аппаратов. Кроме того, совместный с Казахстаном проект откроет новые рабочие места в обеих странах.

На разных этапах разработки ракета была известна под именами "Энергия‑К", "Феникс" и "Иртыш". В Казахстане ее называют "Сункар" — в переводе на русский язык это означает "Сокол".