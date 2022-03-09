Баскетболисты «Барнаула» проиграли 33 очка «Уралмашу» из Екатеринбурга

Баскетболисты клуба «Барнаул» на выезде проиграли «Уралмашу» из Екатеринбурга со счётом 67:100.

Очередной матч чемпионата Суперлиги-1 состоялся 8 марта в городе-спутнике уральской столицы Верхней Пышме. Барнаульцы лидировали в первой четверти игры — 19:13. Однако в дальнейшем «Уралмаш» переломил ход неудачно начавшейся встречи, в итоге клуб добился убедительной победы с преимуществом в 33 очка.

Для «Барнаула» это уже шестое подряд поражение в чемпионате Суперлиги-1. Алтайская команда занимает 11 место в турнирной таблице. «Уралмаш» — вторую строку.

Следующий матч «Барнаул» проведёт 13 марта дома против «Динамо» из Владивостока. Затем 16 марта алтайские баскетболисты проведут заключительную домашнюю игру регулярного чемпионата с иркутским «Иркутом».