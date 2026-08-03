Стало известно, как цифровой рубль может изменить экономику России
Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами
03 августа 2026, 07:44, ИА Амител
Массовое внедрение цифрового рубля в перспективе может сократить объем наличных денег в обращении, удешевить расчеты для бизнеса и ускорить проведение финансовых операций. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные РИА Новости.
Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. При этом он не заменит существующие способы расчетов. С 1 сентября 2026 года к платформе цифрового рубля должны подключиться все банки и кредитные организации, признанные значимыми на рынке платежных услуг.
«Цифровой рубль будет способствовать снижению наличной денежной массы, а по мере развития самой инфраструктуры популярность новой формы денег будет только возрастать», — считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Денис Попов.
По его мнению, наиболее заметный эффект от внедрения цифрового рубля проявится в средне- и долгосрочной перспективе благодаря повышению эффективности бюджетных расходов и развитию трансграничных расчетов.
Финансовый эксперт Валентина Дрофа напомнила, что пользоваться цифровым рублем можно будет через привычные банковские приложения без установки отдельных сервисов. По ее словам, новая форма валюты позволит компаниям эффективнее управлять денежными потоками.
«Сегодня многие финансовые процессы по-прежнему требуют дополнительных этапов согласования — цифровой рубль способен сделать часть этих операций быстрее и проще», — пояснила эксперт.
Она также отметила, что в первую очередь преимущества цифрового рубля почувствует бизнес, поскольку низкая стоимость расчетов будет особенно выгодна компаниям с большим объемом безналичных платежей.
«Но разумеется, этот эффект не покажет себя сразу после запуска. Цифровому рублю понадобится время, чтобы стать частью повседневных финансовых процессов в компаниях», — подчеркнула Дрофа.
В свою очередь, директор аналитического департамента Ассоциации российских банков Анжела Ханачевская считает, что с развитием цифрового рубля банки будут активнее конкурировать за клиентов, предлагая более удобные и доступные платежные сервисы.
08:06:39 03-08-2026
Всю жизнь думал, что экономику гос-ва может изменить увеличение производства. В нашем случае тяжёлое машиностроение. А тут ,оказывается, всего-то цифровой рубль нужен. И ФУСЁ у порядке,Шеф.
08:07:52 03-08-2026
Красивая киргизская легенда.
08:22:10 03-08-2026
Гость (08:07:52 03-08-2026) Красивая киргизская легенда....
... для зимбабвийцев.
08:22:11 03-08-2026
В 90-е, за неимением денег зарплату, выдавали продукцией, а в 20-е, за неимением продукции, зарплату будут выдавать цифровыми рублями.
09:40:15 03-08-2026
Гость (08:22:11 03-08-2026) В 90-е, за неимением денег зарплату, выдавали продукцией, а ...
... за неимением продукции и денег, будут выдавать цифровыми рублями.
08:26:36 03-08-2026
А зачем?
09:45:48 03-08-2026
Гость (08:26:36 03-08-2026) А зачем? ...
А чтобы контролировать и регулировать, что вы хотите покупать на "свои" деньги, когда хотите покупать и в каком количестве. Очень хорошо цифровыми рублями регулируется и контролируется ваше желание оплачивать налоги, штрафы, пени и иные платежи, о которых вы мечтаете даже во сне.
08:29:03 03-08-2026
Цифровой юань уже 12 лет как минимум существует. Кто был в Китае хоть раз ха эти годы подтвердит насколько это удобно. Рассчет им везде возможен. Даже нищие по QR коду принимают деньги.
09:32:25 03-08-2026
Гость (08:29:03 03-08-2026) Цифровой юань уже 12 лет как минимум существует. Кто был в К... Если в Китае так удобно и хорошо, почему Вы тут живете? Езжайте к своим цифровым юаням, а мы тут как-нибудь и с бумажными рублями проживем.
09:38:17 03-08-2026
Гость (08:29:03 03-08-2026) Цифровой юань уже 12 лет как минимум существует. Кто был в К... Можете объяснить в чем удобство и отличие от безнала?
10:46:47 03-08-2026
Гость (09:38:17 03-08-2026) Можете объяснить в чем удобство и отличие от безнала?... В прослеживаемости. И в возможности устанавливать запреты на оплату определенных товаров, услуг и т.п. Например, если тебе цифровыми рублями выдали социальное пособие, то на них можно будет установить запрет на покупку алкоголя или табака. Или еще что-нибудь - это решает государство. За каждым цифровым рублем будет копиться история его использования - кто, когда, где, за что им расплачивался.
10:56:45 03-08-2026
Гость (10:46:47 03-08-2026) В прослеживаемости. И в возможности устанавливать запреты на... а почему меня ограничивает государство в сфере потребления?
а если мне водки для компресса надо?
она же не запрещена
10:57:57 03-08-2026
Гость (10:46:47 03-08-2026) В прослеживаемости. И в возможности устанавливать запреты на... А тупо нельзя сделать пометку для счета в банке куда будут переводиться соцвыплаты и с этого счета можно оплачивать определенные товары/услуги или нет?
11:10:09 03-08-2026
Гость (10:46:47 03-08-2026) В прослеживаемости. И в возможности устанавливать запреты на... То есть получается для меня никакой выгоды, верно?
11:27:56 03-08-2026
Гость (10:46:47 03-08-2026) В прослеживаемости. И в возможности устанавливать запреты на... Так это получается не деньги, а талоны.
10:15:13 03-08-2026
Голосуйте за ЕР! Партию реальных обещаний, дел, поступков!
10:41:07 03-08-2026
Может быдь воровать не смогут, хотя это не точно , и все деньги выделенные на ту же дорогу реально в неё выложат и она не 5лет простоит а 10 - 15.
10:50:02 03-08-2026
Гость (10:41:07 03-08-2026) Может быдь воровать не смогут, хотя это не точно , и все де... Как воровали, так и будут, только брать будут или в валюте или "борзыми щенками". Это поводок для рядовых граждан.
10:58:13 03-08-2026
Гость (10:41:07 03-08-2026) Может быдь воровать не смогут, хотя это не точно , и все де... вроде как о том и была задумка, что типа бюджетный цифровой рубль будет прозрачен
то эта тема тихо заглохла и теперь поют только про расходы на социалку для нищебродов
10:46:49 03-08-2026
У этого цифрового суррогата отсутствуют, как минимум, два главных признака денег: Он не может быть средством накопления т.к. на него не начисляются ни кэшбэк ни банковские проценты и эти цифирьки не являются всеобщим эквивалентом. Этот суррогат можно будет обменять только на определенный перечень товаров или услуг. С помощью этих "денег" можно в любой момент ограничить право их использования, как территориально, так и по времени.
14:03:41 03-08-2026
Упаси Господи от этого цифрового рубля!
14:18:05 03-08-2026
Ну плюсы есть. Например телефонный мошенник пенсию у пенсионера не украдет - перевести такие деньги будет проблемно а использовать не получится. И копить будут ограничения по сроку действия, а может пенсионер и сможет их копить на каком то счете пенсионерском.
Минусы в том что о каждом будет детальная информация что где когда и как покупает, сколько зарабатывает итд итп и можно будет ввести систему рейтинга людей. По поступкам одних поощрять - делаить их рубли дороже а плохих наказывать обесценивая их рубли
14:22:16 03-08-2026
Гость (14:18:05 03-08-2026) Ну плюсы есть. Например телефонный мошенник пенсию у пенсион...
я на месте пенса копила бы в нале
так надежнее
15:01:00 03-08-2026
Гость (14:22:16 03-08-2026) я на месте пенса копила бы в нале так надежнее... нал скоро принимать нигде не будут если будет цифровой рубль.
в иновалюте копиить можно еще сильнее нарваться.
копить в золоте это надо уметь отличить золото от обманки
а камни собирать это надо разбираться в чистоте и огранке
короче вывод - пенсу надо рыть погреб и втихаря сахар туда ныкать, мыло итд
придет время он всегда это сможет поменять по бартеру