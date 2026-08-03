Стало известно, как цифровой рубль может изменить экономику России

Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами

03 августа 2026, 07:44, ИА Амител

Цифровой рубль / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Массовое внедрение цифрового рубля в перспективе может сократить объем наличных денег в обращении, удешевить расчеты для бизнеса и ускорить проведение финансовых операций. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные РИА Новости.

Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. При этом он не заменит существующие способы расчетов. С 1 сентября 2026 года к платформе цифрового рубля должны подключиться все банки и кредитные организации, признанные значимыми на рынке платежных услуг.

«Цифровой рубль будет способствовать снижению наличной денежной массы, а по мере развития самой инфраструктуры популярность новой формы денег будет только возрастать», — считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Денис Попов.

По его мнению, наиболее заметный эффект от внедрения цифрового рубля проявится в средне- и долгосрочной перспективе благодаря повышению эффективности бюджетных расходов и развитию трансграничных расчетов.

Финансовый эксперт Валентина Дрофа напомнила, что пользоваться цифровым рублем можно будет через привычные банковские приложения без установки отдельных сервисов. По ее словам, новая форма валюты позволит компаниям эффективнее управлять денежными потоками.

«Сегодня многие финансовые процессы по-прежнему требуют дополнительных этапов согласования — цифровой рубль способен сделать часть этих операций быстрее и проще», — пояснила эксперт.

Она также отметила, что в первую очередь преимущества цифрового рубля почувствует бизнес, поскольку низкая стоимость расчетов будет особенно выгодна компаниям с большим объемом безналичных платежей.

«Но разумеется, этот эффект не покажет себя сразу после запуска. Цифровому рублю понадобится время, чтобы стать частью повседневных финансовых процессов в компаниях», — подчеркнула Дрофа.

В свою очередь, директор аналитического департамента Ассоциации российских банков Анжела Ханачевская считает, что с развитием цифрового рубля банки будут активнее конкурировать за клиентов, предлагая более удобные и доступные платежные сервисы.