Суд отказал владельцу кафе "Ренуар" в споре о перепланировке исторического здания

Собственник не согласовал перепланировку, не предоставил утвержденный проект работ

12 мая 2026, 20:35, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Барнауле суд обязал собственника помещения, где располагается кафе "Ренуар", вернуть объект в первоначальное состояние после незаконной реконструкции. Речь идет о помещении в доме № 60 на проспекте Ленина — здании, которое имеет статус памятника архитектуры регионального значения.

Как пишет "Банкфакс", несколько лет назад собственник провел перепланировку помещения без необходимых согласований. В частности, на месте одного из окон появилась входная дверь, ставшая одной из узнаваемых деталей кофейни.

Примечательно, что именно владелец помещения первым обратился в суд, попросив узаконить переустройство. Он утверждал, что проведенные работы не затронули общее имущество многоквартирного дома.

Однако администрация Октябрьского района Барнаула подала встречный иск и потребовала вернуть помещение к первоначальному виду. Власти указали, что собственник не согласовал перепланировку, не предоставил утвержденный проект работ и не доказал безопасность проведенной реконструкции для жильцов дома.

Кроме того, предписание администрации об устранении нарушений исполнено не было.

Из материалов дела следует, что в помещении демонтировали ненесущие перегородки, изменили внутреннюю планировку, оборудовали новые зоны кухни, торгового зала и санузла, а также установили дополнительное сантехническое оборудование. Помимо этого, вместо окна со стороны проспекта Ленина появилась дверь, а на придомовой территории построили террасу с новым крыльцом.

Суд пришел к выводу, что перепланировка затронула общедомовые сети и изменила использование части общего имущества. Отдельно в решении указано, что дом на проспекте Ленина, 60, является объектом культурного наследия, поэтому любые работы по реконструкции должны согласовываться с органами местного самоуправления и Алтайохранкультурой.

В итоге суд отказал собственнику в удовлетворении его требований и поддержал позицию районной администрации, обязав вернуть помещение в первоначальное состояние. Попытки оспорить решение в апелляционной и кассационной инстанциях успеха не принесли.