ВТБ отреставрировал скрытое годами советское панно в барнаульском "Доме под шпилем"

Теперь оно украшает новый офис банка

30 апреля 2026, 08:30, ИА Амител

Панно в "Доме под шпилем" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

ВТБ отреставрировал историческое панно, которое нашли во время ремонта нового офиса банка в знаменитом барнаульском "Доме под шпилем" (на проспекте Ленина, 82). Рельефная композиция советского периода десятилетиями скрывалась под облицовкой стены. Ее обнаружили осенью прошлого года, решили сохранить и вписали в интерьер отделения. О важности такого объекта во время открытия офиса рассказали министр культуры Алтайского края Елена Безрукова и заместитель председателя правительства региона Юрий Абдуллаев.

Находка под стеной

Новый офис ВТБ работает на первом этаже "Дома под шпилем" — одного из узнаваемых зданий Барнаула. Его построили в 1953–1956 годах по проекту архитектора Якова Додицы. Сегодня это объект культурного наследия регионального значения и один из архитектурных символов краевой столицы.

Во время ремонта под поздней облицовкой нашли панно советского периода. Десятилетиями оно оставалось скрытым от глаз. На рельефной композиции изображена женщина с цветущей ветвью, городские достопримечательности и надпись "Барнаул — центр края".

Панно очистили, восстановили и оставили в открытом доступе. Теперь его могут увидеть не только клиенты банка, но и жители Барнаула.

Управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов отметил, что банк бережно относится к истории и участвует в сохранении культурного наследия. Поэтому после обнаружения панно команда решила не закрывать его, а восстановить.

«Это изюминка офиса, панно органично вписалось в интерьер и логично продолжило историческую линию здания», — рассказал Горбунов.

Панно в "Доме под шпилем" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Память города

Зампредседателя правительства Юрий Абдуллаев отметил, что регион ведет большую работу по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот. По его словам, важно не просто использовать такие здания, а возвращать им утраченные или скрытые элементы.

«Это панно в стиле соцреализма. Оно отображает важные вехи развития края и Барнаула. Мы рады, что банк бережно отнесся к историческому достоянию, восстановил, очистил его и сделал доступным для барнаульцев и гостей краевой столицы», — сказал Абдуллаев.

Он добавил, что находка уже вызывает интерес у краеведов. На панно видны здания, которые появились позже самого "Дома под шпилем", в том числе Дворец спорта и театр драмы. Поэтому композиция может дать историкам и жителям новые темы для изучения города.

Министр культуры Елена Безрукова подчеркнула, что ВТБ давно поддерживает культурные проекты региона. По ее словам, открытие офиса важно не только как банковское событие. В эпоху онлайн-сервисов живое общение с клиентом в историческом пространстве тоже имеет гуманитарную ценность.

«Когда бизнес так ответственно ведет себя по отношению к объектам культурного наследия, сохраняет культурные коды города и края, это вызывает уважение», — сказала министр.

Она добавила, что сохранить подобный элемент сложнее и дороже, чем закрыть стену современными материалами. Но именно такие решения помогают не потерять историческую память. Теперь часть истории Барнаула снова видна.