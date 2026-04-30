ВТБ отреставрировал скрытое годами советское панно в барнаульском "Доме под шпилем"
Теперь оно украшает новый офис банка
30 апреля 2026, 08:30, ИА Амител
ВТБ отреставрировал историческое панно, которое нашли во время ремонта нового офиса банка в знаменитом барнаульском "Доме под шпилем" (на проспекте Ленина, 82). Рельефная композиция советского периода десятилетиями скрывалась под облицовкой стены. Ее обнаружили осенью прошлого года, решили сохранить и вписали в интерьер отделения. О важности такого объекта во время открытия офиса рассказали министр культуры Алтайского края Елена Безрукова и заместитель председателя правительства региона Юрий Абдуллаев.
Находка под стеной
Новый офис ВТБ работает на первом этаже "Дома под шпилем" — одного из узнаваемых зданий Барнаула. Его построили в 1953–1956 годах по проекту архитектора Якова Додицы. Сегодня это объект культурного наследия регионального значения и один из архитектурных символов краевой столицы.
Во время ремонта под поздней облицовкой нашли панно советского периода. Десятилетиями оно оставалось скрытым от глаз. На рельефной композиции изображена женщина с цветущей ветвью, городские достопримечательности и надпись "Барнаул — центр края".
Панно очистили, восстановили и оставили в открытом доступе. Теперь его могут увидеть не только клиенты банка, но и жители Барнаула.
Управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов отметил, что банк бережно относится к истории и участвует в сохранении культурного наследия. Поэтому после обнаружения панно команда решила не закрывать его, а восстановить.
«Это изюминка офиса, панно органично вписалось в интерьер и логично продолжило историческую линию здания», — рассказал Горбунов.
Память города
Зампредседателя правительства Юрий Абдуллаев отметил, что регион ведет большую работу по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот. По его словам, важно не просто использовать такие здания, а возвращать им утраченные или скрытые элементы.
«Это панно в стиле соцреализма. Оно отображает важные вехи развития края и Барнаула. Мы рады, что банк бережно отнесся к историческому достоянию, восстановил, очистил его и сделал доступным для барнаульцев и гостей краевой столицы», — сказал Абдуллаев.
Он добавил, что находка уже вызывает интерес у краеведов. На панно видны здания, которые появились позже самого "Дома под шпилем", в том числе Дворец спорта и театр драмы. Поэтому композиция может дать историкам и жителям новые темы для изучения города.
Министр культуры Елена Безрукова подчеркнула, что ВТБ давно поддерживает культурные проекты региона. По ее словам, открытие офиса важно не только как банковское событие. В эпоху онлайн-сервисов живое общение с клиентом в историческом пространстве тоже имеет гуманитарную ценность.
«Когда бизнес так ответственно ведет себя по отношению к объектам культурного наследия, сохраняет культурные коды города и края, это вызывает уважение», — сказала министр.
Она добавила, что сохранить подобный элемент сложнее и дороже, чем закрыть стену современными материалами. Но именно такие решения помогают не потерять историческую память. Теперь часть истории Барнаула снова видна.
08:46:10 30-04-2026
В кафетерии было.
20:44:05 12-05-2026
Гость (08:46:10 30-04-2026) В кафетерии было.... В левом конце гастронома?
10:28:30 30-04-2026
Это панно 70х годов...
10:46:58 30-04-2026
Дом под шпилем?? Всегда был "гастроном под шпилем"!! ))) "Говорила мама - есть страна Панама.."(с)
10:57:47 30-04-2026
