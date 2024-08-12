Три человека пострадали в массовом ДТП со скорой в Барнауле
31-летний мужчина за рулем Hyundai Creta не пропустил ГАЗ, которая ехала на красный с включенными маячками и сиреной
12 августа 2024, 20:52, ИА Амител
Массовое ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло 12 августа на улице Шумакова в Барнауле. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
По предварительным данным, 31-летний мужчина за рулем Hyundai Creta двигался по улице Взлетной от Малахова в сторону Попова и не пропустил машину скорой помощи ГАЗ "Соболь", которая ехала на красный с включенными маячками и сиреной.
В результате столкновения автомобиль ГАЗ отбросило на Chevrolet, который остановился на перекрестке улиц Шумакова и Взлетной. Пострадали пассажиры скорой помощи, 54-летняя женщина и 41-летний мужчина, а также 22-летняя пассажирка автомобиля, устроившего аварию.
06:55:50 13-08-2024
Обоюдка. Водитель скорой должен был убедиться, что ему уступают. К тому же прошёл специальное обучение.