Три человека пострадали в массовом ДТП со скорой в Барнауле

31-летний мужчина за рулем Hyundai Creta не пропустил ГАЗ, которая ехала на красный с включенными маячками и сиреной

12 августа 2024, 20:52, ИА Амител

ДТП на улице Шумакова / Фото: t.me/vkurse22

Массовое ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло 12 августа на улице Шумакова в Барнауле. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 31-летний мужчина за рулем Hyundai Creta двигался по улице Взлетной от Малахова в сторону Попова и не пропустил машину скорой помощи ГАЗ "Соболь", которая ехала на красный с включенными маячками и сиреной.

В результате столкновения автомобиль ГАЗ отбросило на Chevrolet, который остановился на перекрестке улиц Шумакова и Взлетной. Пострадали пассажиры скорой помощи, 54-летняя женщина и 41-летний мужчина, а также 22-летняя пассажирка автомобиля, устроившего аварию.