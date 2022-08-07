Слава Марлоу отдохнул на Алтае

Российский исполнитель Слава Марлоу отдохнул в Горном Алтае. В своём Telegram-канале музыкант поделился снимками и сравнил отдых в этом месте в Сочи.

«Если захотите поехать в Сочи, езжайте на Алтай — не пожалеете. Дешевле, вкуснее, интереснее», — написал он.

Фото: t.me/slavamarlow

Судя по снимкам, Марлоу побывал в Манжероке, а также отведал блюд в ресторане «Вкусный Север» в Бирюзовой Катуни Алтайского края.

Напомним, Марлоу сообщил о том, что едет на машине из Новосибирска на Алтай 3 августа. 6-го числа в своём канале он написал, что вернулся с отдыха.