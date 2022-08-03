Slawa Marlow едет на Алтай на автомобиле

Российский исполнитель Slawa Marlow рассказал о том, что он поехал на Алтай. Посты о путешествии он публикует в своём телеграм-канале.

«Я поехал со своим другом Львом на Алтай из Новосибирска! Время от времени запускаем стримы. Первый мой роуд-трип!» — анонсировал поездку музыкант.

По пути он с другом успел пообедать в придорожной шашлычной.

В комментариях под сообщениями Славы алтайские подписчики приглашают его в гости, а также дают советы, в каких заведениях стоит остановиться по пути, а какие места лучше объезжать стороной.