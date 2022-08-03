Slawa Marlow едет на Алтай на автомобиле
Он выдвинулся из Новосибирска и уже успел перекусить в придорожной шашлычной
3 августа 2022, 14:05, Илья Звягинцев
Российский исполнитель Slawa Marlow рассказал о том, что он поехал на Алтай. Посты о путешествии он публикует в своём телеграм-канале.
«Я поехал со своим другом Львом на Алтай из Новосибирска! Время от времени запускаем стримы. Первый мой роуд-трип!» — анонсировал поездку музыкант.
По пути он с другом успел пообедать в придорожной шашлычной.
В комментариях под сообщениями Славы алтайские подписчики приглашают его в гости, а также дают советы, в каких заведениях стоит остановиться по пути, а какие места лучше объезжать стороной.
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