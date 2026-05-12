У мэра Уфы Ратмира Мавлиева принудительно взяли образцы биоматериалов
У градоначальника забрали волосы и слюну для геномного реестра
12 мая 2026, 10:36, ИА Амител
Адвокат мэра Уфы Ратмира Мавлиева Марат Самойлов сообщил РИА Новости, что после освобождения из СИЗО и перевода под домашний арест у градоначальника принудительно взяли образцы волос и слюны. Адвокат подчеркнул, что процедуру провели уже после перевода под домашний арест.
«У него принудительно взяли образцы биоматериалов — волос и слюны. Пояснили, что это для геномного реестра правоохранителей. Это противоречит нормам Конституции и уголовного процессуального кодекса», — отметил защитник Мавлиева.
В конце апреля Мавлиева поместили под стражу по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Однако позднее Верховный суд Башкирии отпустил его под домашний арест до 28 июня. В рамках меры пресечения мэру запрещено покидать жилище, пользоваться мобильным телефоном и интернетом, а также общаться со свидетелями по делу.
Мавлиев не признает вину и обратился в СК РФ, Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой проверить законность действий регионального следственного управления. В жалобе, направленной в федеральные правоохранительные органы, также отражен эпизод с забором биоматериалов.
Ранее сообщалось, что бывший вице-мэр Барнаула Шеломенцев снова оспаривает приговор по делу о коррупции. Защита экс-чиновника, осужденного на восемь с половиной лет за взятки от перевозчиков, добивается пересмотра дела.
10:51:57 12-05-2026
"Святые, оговоренные" люди. Что Мавлиев, что Шеломенцев. Радовались бы что к стенке не поставили.
А так из таких можно было бы целый полк сформировать и под Токмачку всех направить.
11:25:26 12-05-2026
А я думал у него принудительно из другого места образцы взяли. Ну мало ли, всё же бывший чиновник как и Виталий Манишин, запросто мог надругаться и убить, или убить и надругаться.
12:15:19 12-05-2026
Как слюну принудительно берут, на щеки даят, чтобы рот окрыл? Или удущающий?
20:14:31 12-05-2026
Гость (12:15:19 12-05-2026) Как слюну принудительно берут, на щеки даят, чтобы рот окрыл... Да хоть как, можно в солнышко зарядить сам рот откроешь. Это исключительно в качестве примера для любопытных, можно просто попросить рот открыть))