НОВОСТИОбщество

У мэра Уфы Ратмира Мавлиева принудительно взяли образцы биоматериалов

У градоначальника забрали волосы и слюну для геномного реестра

12 мая 2026, 10:36, ИА Амител

Ратмир Мавлиев / Фото: СУ Следственный комитет РФ
Ратмир Мавлиев / Фото: СУ Следственный комитет РФ

Адвокат мэра Уфы Ратмира Мавлиева Марат Самойлов сообщил РИА Новости, что после освобождения из СИЗО и перевода под домашний арест у градоначальника принудительно взяли образцы волос и слюны. Адвокат подчеркнул, что процедуру провели уже после перевода под домашний арест. 

«У него принудительно взяли образцы биоматериалов — волос и слюны. Пояснили, что это для геномного реестра правоохранителей. Это противоречит нормам Конституции и уголовного процессуального кодекса», — отметил защитник Мавлиева.

В конце апреля Мавлиева поместили под стражу по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Однако позднее Верховный суд Башкирии отпустил его под домашний арест до 28 июня. В рамках меры пресечения мэру запрещено покидать жилище, пользоваться мобильным телефоном и интернетом, а также общаться со свидетелями по делу.

Мавлиев не признает вину и обратился в СК РФ, Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой проверить законность действий регионального следственного управления. В жалобе, направленной в федеральные правоохранительные органы, также отражен эпизод с забором биоматериалов.

Ранее сообщалось, что бывший вице-мэр Барнаула Шеломенцев снова оспаривает приговор по делу о коррупции. Защита экс-чиновника, осужденного на восемь с половиной лет за взятки от перевозчиков, добивается пересмотра дела.

Павел Качкаев / Фото: t.me/radiyhabirov

Умер бывший мэр Уфы Павел Качкаев

Трагическая новость скончался Павел Качкаев, депутат Госдумы от Башкирии, ранее занимавший пост мэра Уфы.
НОВОСТИОбщество

суд мэрия Коррупция
       

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

10:51:57 12-05-2026

"Святые, оговоренные" люди. Что Мавлиев, что Шеломенцев. Радовались бы что к стенке не поставили.
А так из таких можно было бы целый полк сформировать и под Токмачку всех направить.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:25:26 12-05-2026

А я думал у него принудительно из другого места образцы взяли. Ну мало ли, всё же бывший чиновник как и Виталий Манишин, запросто мог надругаться и убить, или убить и надругаться.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:15:19 12-05-2026

Как слюну принудительно берут, на щеки даят, чтобы рот окрыл? Или удущающий?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:14:31 12-05-2026

Гость (12:15:19 12-05-2026) Как слюну принудительно берут, на щеки даят, чтобы рот окрыл... Да хоть как, можно в солнышко зарядить сам рот откроешь. Это исключительно в качестве примера для любопытных, можно просто попросить рот открыть))

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров