У мэра Уфы Ратмира Мавлиева принудительно взяли образцы биоматериалов

У градоначальника забрали волосы и слюну для геномного реестра

12 мая 2026, 10:36, ИА Амител

Ратмир Мавлиев / Фото: СУ Следственный комитет РФ

Адвокат мэра Уфы Ратмира Мавлиева Марат Самойлов сообщил РИА Новости, что после освобождения из СИЗО и перевода под домашний арест у градоначальника принудительно взяли образцы волос и слюны. Адвокат подчеркнул, что процедуру провели уже после перевода под домашний арест.

«У него принудительно взяли образцы биоматериалов — волос и слюны. Пояснили, что это для геномного реестра правоохранителей. Это противоречит нормам Конституции и уголовного процессуального кодекса», — отметил защитник Мавлиева.

В конце апреля Мавлиева поместили под стражу по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Однако позднее Верховный суд Башкирии отпустил его под домашний арест до 28 июня. В рамках меры пресечения мэру запрещено покидать жилище, пользоваться мобильным телефоном и интернетом, а также общаться со свидетелями по делу.

Мавлиев не признает вину и обратился в СК РФ, Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой проверить законность действий регионального следственного управления. В жалобе, направленной в федеральные правоохранительные органы, также отражен эпизод с забором биоматериалов.

Ранее сообщалось, что бывший вице-мэр Барнаула Шеломенцев снова оспаривает приговор по делу о коррупции. Защита экс-чиновника, осужденного на восемь с половиной лет за взятки от перевозчиков, добивается пересмотра дела.