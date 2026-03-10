Бывший вице-мэр Барнаула Шеломенцев снова оспаривает приговор по делу о коррупции

Защита экс-чиновника, осужденного на восемь с половиной лет за взятки от перевозчиков, добивается пересмотра дела

10 марта 2026, 20:31, ИА Амител

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Бывший заместитель главы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев продолжает бороться за смягчение приговора. 6 марта его адвокат направил жалобу в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. Дата рассмотрения пока не назначена.

Одновременно жалобу подала и прокуратура — надзорное ведомство настаивает на отмене судебных решений в части, где не была применена конфискация имущества экс-чиновника.

Напомним, в июне 2025 года Шеломенцева приговорили к восьми с половиной годам колонии строгого режима со штрафом 2,1 млн рублей и запретом занимать госдолжности. Обвинение запрашивало 11 лет и штраф 25 млн.

По версии следствия, двое предпринимателей передавали Шеломенцеву деньги: Олег Бесчастный — за доступ к выгодным маршрутам пассажирских перевозок, Денис Илюшин — за покровительство при исполнении контрактов. Посредником выступал бывший подчиненный чиновника Сергей Щукин.

Барнаул суд громкое дело Коррупция

Комментарии 8

Гость

21:09:40 10-03-2026

в свете недавней публикации про милую старушку с косой, которая не помнит имен своих многочисленных жертв, приговор этому человеку выглядит странно. Аааа, он же не убил никого. Чуть щипнул государство (если еще щипнул, конечно). Вот убил бы, дали бы 4-5 лет и вышел бы молодым и красивым.

Олег

21:19:05 10-03-2026

1. Не все деньги из него вытрясли.
2. Скучно в тюрьме.

Гость

06:32:14 11-03-2026

Ничо он так ряху отъел на казенных харчах...

Гость

06:34:53 11-03-2026

А ещё на фоне первомайского района, где зам главы по имении Алёнушка, 150 миллионов дюзнула, и условных сроков несколько получила. Учитесь!

Гость

11:22:16 11-03-2026

Гость (06:34:53 11-03-2026) А ещё на фоне первомайского района, где зам главы по имении ... Классика: "Кто ворует вагонами тот на плаву и еще медальки получает, а кто возьмет чужой велосипед покататься, на время, тот попал". На счет администрации первомайской вы правильно заметили))).

Гость

10:01:10 11-03-2026

Слишком жестокий приговор. По мне так перегнули палку. Вон маньяку 25 лет впаяли так он сколько жизней загубил. А если доказали вину Шеломенцеву так пусть выплатит все и поделом. (возьмите с процентом даже) Недавно была статья о бабушке, так она за одно убийство 6 лет только сидит и на свободу, кто у нее следующий?

да уж

10:42:29 11-03-2026

Какой же гадине парень дорогу так перешёл, что его сгноить решили? За убийства меньше дают даже маньякам. Где же прокуратура?

Гость

16:31:34 11-03-2026

Забыл наверно подсудимый показательную порку Юрию Денисову!Бывшему начальнику управления образования и вице губернатору А.к.

