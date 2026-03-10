Бывший вице-мэр Барнаула Шеломенцев снова оспаривает приговор по делу о коррупции

Защита экс-чиновника, осужденного на восемь с половиной лет за взятки от перевозчиков, добивается пересмотра дела

10 марта 2026, 20:31, ИА Амител

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Бывший заместитель главы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев продолжает бороться за смягчение приговора. 6 марта его адвокат направил жалобу в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. Дата рассмотрения пока не назначена.

Одновременно жалобу подала и прокуратура — надзорное ведомство настаивает на отмене судебных решений в части, где не была применена конфискация имущества экс-чиновника.

Напомним, в июне 2025 года Шеломенцева приговорили к восьми с половиной годам колонии строгого режима со штрафом 2,1 млн рублей и запретом занимать госдолжности. Обвинение запрашивало 11 лет и штраф 25 млн.

По версии следствия, двое предпринимателей передавали Шеломенцеву деньги: Олег Бесчастный — за доступ к выгодным маршрутам пассажирских перевозок, Денис Илюшин — за покровительство при исполнении контрактов. Посредником выступал бывший подчиненный чиновника Сергей Щукин.