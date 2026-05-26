Утренний туман и +29. Какая погода ждет Алтайский край 26 мая

Порывы ветра местами достигнут 13 м/с

26 мая 2026, 06:00, ИА Амител

Девушки и лето / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

До +29 градусов ожидается в Алтайском крае днем 26 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +24...+29 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле ожидается +25...+27 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 3–8 м/с.