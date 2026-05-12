В Алтайском крае готовят резервные источники электроэнергии из-за штормовой погоды

К вечеру 12 мая в Алтайском крае ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду

12 мая 2026, 18:37, ИА Амител

Гроза / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае энергетиков перевели в режим повышенной готовности из-за надвигающегося шторма. В регионе ожидаются сильный ветер, мокрый снег, дожди и похолодание, поэтому специалисты заранее подготовили аварийные бригады и резервные источники питания для социальных объектов.

Как сообщили в филиале "Россети Сибирь — Алтайэнерго", на случай возможных аварий сформировано 327 аварийных бригад. В их составе — 1119 специалистов и 559 единиц техники.

Кроме того, энергетики подготовили резервные источники электроснабжения, которые при необходимости смогут обеспечить электроэнергией социально значимые объекты. Также специалисты ведут постоянный мониторинг работы электросетевого комплекса.

«Энергетики напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности вблизи линий электропередачи и объектов электроэнергетики. Нельзя подходить к оборванному проводу ближе 8 метров, проникать за ограждение подстанций, самостоятельно пытаться устранить неисправности электрооборудования», — сообщили представители филиала.

По вопросам электроснабжения жители региона могут круглосуточно обращаться на бесплатную "Светлую линию" по номеру 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220.

Напомним, по данным синоптиков, к вечеру 12 мая в Алтайском крае ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду и более, осадки в виде дождя и мокрого снега, а также похолодание до -4 градусов. В регионе до 13 мая включительно действует штормовое предупреждение.