В Алтайском крае при пожаре погиб житель частного дома — убила сигарета

Жертвой стал мужчина 1960 года рождения

12 мая 2026, 11:52, ИА Амител

Пожар в Алтайском крае / Фото: МЧС Алтайского края

В селе Титовка Егорьевского района Алтайского края ночью произошел пожар в частном жилом доме. По информации МЧС Алтайского края, возгорание удалось ликвидировать на площади около 55 квадратных метров.

На месте происшествия обнаружили тело мужчины 1960 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Ранее сообщалось, что барнаулец насмерть разбился, упав с четвертого этажа. Он сорвался вниз, пытаясь "перелезть с балкона".



