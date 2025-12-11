В Барнауле подростки закидали куриными яйцами автомобиль с женщиной

Детей зафиксировали камеры при покупке яиц

11 декабря 2025, 14:00, ИА Амител

В Барнауле подростки обстреляли автомобиль яйцами / Фото: "Инцидент Барнаул"

Полиция Барнаула устанавливает личность подростков, которые закидали автомобиль куриными яйцами у магазина на проспекте Комсомольском. Происшествие случилось вечером 10 декабря, и все действия подозреваемых попали на камеры видеонаблюдения, сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам женщины, группа подростков вела себя агрессивно в тамбуре магазина, употребляла нецензурную лексику и даже била одного из ребят головой об стену.

Когда пострадавшая села в машину и начала движение, услышала удары – сначала показалось, что это снежки, но оказались яйца.

Заявление в полицию уже написано. Правоохранительные органы устанавливают личности подозреваемых.