В Барнауле подростки закидали куриными яйцами автомобиль с женщиной
Детей зафиксировали камеры при покупке яиц
11 декабря 2025, 14:00, ИА Амител
Полиция Барнаула устанавливает личность подростков, которые закидали автомобиль куриными яйцами у магазина на проспекте Комсомольском. Происшествие случилось вечером 10 декабря, и все действия подозреваемых попали на камеры видеонаблюдения, сообщает "Инцидент Барнаул".
По словам женщины, группа подростков вела себя агрессивно в тамбуре магазина, употребляла нецензурную лексику и даже била одного из ребят головой об стену.
Когда пострадавшая села в машину и начала движение, услышала удары – сначала показалось, что это снежки, но оказались яйца.
Заявление в полицию уже написано. Правоохранительные органы устанавливают личности подозреваемых.
14:04:26 11-12-2025
ж явно не договаривает
14:32:44 11-12-2025
Мусик (14:04:26 11-12-2025) ж явно не договаривает... Да-да, прошла молча мимо посторонних подростков незамеченной, молча села в машину и уехала.
14:09:42 11-12-2025
Родителей лишить родительских прав, детей в детдом, птицефабрику закрыть.
15:15:44 11-12-2025
Гость (14:09:42 11-12-2025) Родителей лишить родительских прав, детей в детдом, птицефаб... А женщине водителю что?
15:24:23 11-12-2025
Гость (15:15:44 11-12-2025) А женщине водителю что?... Яйца
15:50:29 11-12-2025
Гость (15:15:44 11-12-2025) А женщине водителю что?... звание автоледи
17:46:51 11-12-2025
Мерзкие мелкие гоблины. Достойны своих родителей...
09:16:57 12-12-2025
Гость (17:46:51 11-12-2025) Мерзкие мелкие гоблины. Достойны своих родителей...... успокойтесь
14:17:00 12-12-2025
Я так понимаю, что у местных комментаторов как всегда пострадавшая "сама виновата". Виновата, что не прошла молча мимо агрессивных недодеток, а ,возможно, сделала вполне справедливое замечание. Мы своим равнодушием им и так уже руки развязали по самое не могу
16:37:53 12-12-2025
Возможно, один и яйцеметателей проживает в доме Пионеров 1. Я вечером этого же дня, проезжая мимо дома по улице получила яйцом по машине, по крылу.Хорошо не в лобовое стекло.