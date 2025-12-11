НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле подростки закидали куриными яйцами автомобиль с женщиной

Детей зафиксировали камеры при покупке яиц

11 декабря 2025, 14:00, ИА Амител

В Барнауле подростки обстреляли автомобиль яйцами / Фото: "Инцидент Барнаул"
Полиция Барнаула устанавливает личность подростков, которые закидали автомобиль куриными яйцами у магазина на проспекте Комсомольском. Происшествие случилось вечером 10 декабря, и все действия подозреваемых попали на камеры видеонаблюдения, сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам женщины, группа подростков вела себя агрессивно в тамбуре магазина, употребляла нецензурную лексику и даже била одного из ребят головой об стену.

Когда пострадавшая села в машину и начала движение, услышала удары – сначала показалось, что это снежки, но оказались яйца.

Заявление в полицию уже написано. Правоохранительные органы устанавливают личности подозреваемых.

Комментарии

Avatar Picture
Мусик

14:04:26 11-12-2025

ж явно не договаривает

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:32:44 11-12-2025

Мусик (14:04:26 11-12-2025) ж явно не договаривает... Да-да, прошла молча мимо посторонних подростков незамеченной, молча села в машину и уехала.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:09:42 11-12-2025

Родителей лишить родительских прав, детей в детдом, птицефабрику закрыть.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:15:44 11-12-2025

Гость (14:09:42 11-12-2025) Родителей лишить родительских прав, детей в детдом, птицефаб... А женщине водителю что?

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:24:23 11-12-2025

Гость (15:15:44 11-12-2025) А женщине водителю что?... Яйца

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:50:29 11-12-2025

Гость (15:15:44 11-12-2025) А женщине водителю что?... звание автоледи

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:46:51 11-12-2025

Мерзкие мелкие гоблины. Достойны своих родителей...

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:16:57 12-12-2025

Гость (17:46:51 11-12-2025) Мерзкие мелкие гоблины. Достойны своих родителей...... успокойтесь

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:17:00 12-12-2025

Я так понимаю, что у местных комментаторов как всегда пострадавшая "сама виновата". Виновата, что не прошла молча мимо агрессивных недодеток, а ,возможно, сделала вполне справедливое замечание. Мы своим равнодушием им и так уже руки развязали по самое не могу

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Nata

16:37:53 12-12-2025

Возможно, один и яйцеметателей проживает в доме Пионеров 1. Я вечером этого же дня, проезжая мимо дома по улице получила яйцом по машине, по крылу.Хорошо не в лобовое стекло.

  Нравится
Ответить
