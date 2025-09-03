Ночной незнакомец кислотой расплавил краску на трех машинах в Новосибирске. Видео

Причины инцидента в настоящий момент не установлены

03 сентября 2025, 14:09, ИА Амител

В Новосибирске ночью неизвестный испортил три автомобиля, припаркованных у дома на улице Петухова, 95, сообщает Telegram-канала Mash Siberia.

Злоумышленник облил машины едкой химической жидкостью, из-за чего лакокрасочное покрытие на кузове облезло до металла.

«Все поврежденные машины принадлежат разным владельцам. По словам очевидцев, действовали намеренно и постарались нанести максимальный ущерб», – пишет Telegram-канал.

Пока неясно, что послужило причиной вандализма, личный конфликт или банальное хулиганство. Владельцы подсчитывают убытки и готовят обращения в полицию.

