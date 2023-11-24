В Барнауле пожаловались на очереди в автобус
Житель города рассказал, что из-за переполненного общественного транспорта он не может добраться до учебы
24 ноября 2023, 11:45, ИА Амител
Житель Барнаула пожаловался на переполненный общественный транспорт.
В паблике "Инцидент Барнаул" горожанин поделился фотографиями с огромной очередью в автобус № 53 и отметил, что "до учебы не доехать".
Комментаторы подтвердили проблему с загруженными автобусами, но отметили, что уже со следующей недели в этом плане станет проще.
"Через неделю троллейбусы пойдут через путепровод, автобусы разгрузятся", – отметил один из пользователей.
23 ноября губернатор Виктор Томенко провел прямую линию, на которой пообещал, что движение по мосту на Новом рынке откроют до конца ноября.
12:09:56 24-11-2023
очередное "надо потерпеть"? интересно, а какой процент из "контрактного" количества автобусов реально выходит на линию? все это про не хватает водителей это конечно плохо, но горожан волновать то не должно от слова совсем. не может компания обеспечить выполнения контракта - забирать маршрут, у нас же наоборот будут заключать с такими компаниями многолетние договоры.
12:29:12 24-11-2023
Ага, разгрузят троллейбусы, которые до 18.00 работают и ходят раз в полчаса
13:08:29 24-11-2023
Filin (12:29:12 24-11-2023) Ага, разгрузят троллейбусы, которые до 18.00 работают и ходя... А из трёх троллейбусов два обязательно в "Депо до Титова! Повторяю - в депо до Титова!" И это обязательно в часы пик, когда народ с работы едет. Конечно, автобусы переполнены будут...
12:41:36 24-11-2023
Да не разгрузятся они. Вспомните, до ремонта путепровода такая же давка была, ни вздохнуть, ни упасть. Хоть у дверей, хоть в глубине салона. Кстати, к комитету по транспорту: вот был в Питере этим летом, так там в автобусах по максимуму устроены полочки-опоры для сумок и багажа, на каждом выступе. А у нас только на арках можно было бы сумку поставить , и то запрещено. А держать в руках даже всего два-три кг багажа более часа да в условиях, когда тебя давят и ломают - то еще испытание. Дайте указание, пусть оснащают по периметру, на арках и вдоль стен если не полочки, то хотя бы упоры для сумок.
12:55:17 24-11-2023
Есть множество способов добиратся до нужного места,перечислять не буде устану писать,один вопрос волнует очень долго,куда спишат пенсионеры которые не где не работают и восновном это происходт в час пик, а ещё один вопрос это когда студенты едут в общественном транспорте сидя а те кто едет на работу и с работы но стоя,студенты что разминают жопу перед тем как целый день сидеть на уроках?? И смешно и плакать хочется от такого дурдома.
13:14:06 24-11-2023
Сэм (12:55:17 24-11-2023) Есть множество способов добиратся до нужного места,перечисля... И какие способы? Расправить крылья и полететь? Что касается пенсионеров, если доживете до пенсии, то нам и расскажете - зачем и куда вы едете. И зачем вообще вышли из дома. Вам ведь так это интересно.
15:21:34 24-11-2023
Сэм (12:55:17 24-11-2023) Есть множество способов добиратся до нужного места,перечисля... А бабушки к внукам едут или на работу, потому что одной прожить на пенсию в 17 тысяч ( а у кого и меньше) это нереально. А самое обидное что ты проработал с 18 лет а теперь у тебя пенсия копейки. А еще смешнее когда пишут про дотации, но если у тебя на 100 рублей больше миниума тебе ничего не положено. И когда заходит пожилой человек и даже ты весь день простоял на работе ты обязан уступить место. Я недавно попросила уступить место пожилому человеку что я от нее услышала , женщина упала в обморок, вы думаете кто- то из молодых соскочил и уступил место? Да сколько можно приводить этих примеров. Должны быть нормы сколько людей может находиться в салоне, больше -плати штраф. Хочешь работать запускай больше автобусов, но не газелей. Если сейчас наша администрация заключит договор с теми же предприятиями (60, 144 маршрут- все перечтслять долго) это просто об нас ноги вытрут и дальше поедут на машинах( казенных).
13:13:11 24-11-2023
29 автобус городская админиСрация отписывалась, что должно ходить 24 автобуса, теперь пишут что должно ходить 18, а они есть в наличии у перевозчика? На линии в лучшем случае 7-9 автобусов, последние месяцы и того меньше 3-4. Угробили маршрут
13:45:29 24-11-2023
Нас просто "имеют".Утром едешь как килька в томате.А вчера женщине в автобусе плохостало - ей сразу дали место.Не так давно выступал в Москве Сабянин так он говорит что общественный транспорт стоит на первом месте - это "вены" любого города.Очень напрегает отношение нашего мера и губернатора.
14:12:31 24-11-2023
Гость (13:45:29 24-11-2023) Нас просто "имеют".Утром едешь как килька в томате.А вчера ж... Да всегда с ОТ в Барнауле было очень плохо. Хоть при СССР, хоть в 90-ые, хоть сейчас.
14:37:45 24-11-2023
Гость (14:12:31 24-11-2023) Да всегда с ОТ в Барнауле было очень плохо. Хоть при СССР, х... Но ТАК плохо как сейчас- никогда!
14:51:13 24-11-2023
Гость (14:37:45 24-11-2023) Но ТАК плохо как сейчас- никогда!... Хорошо, когда не помнишь, да? ОТВРАТНО ходил транспорт всегда. В 70-ые вообще не уехать было в центр с Георгия Исакова. Люди на подножках висели, вываливались кучей-малой из автобуса.
17:00:46 24-11-2023
Гость (14:51:13 24-11-2023) Хорошо, когда не помнишь, да? ОТВРАТНО ходил транспорт всегд... 70-е... Так уже больше 50 лет прошло!!!Вы о чем сейчас говорите?
12:42:20 25-11-2023
Гость (17:00:46 24-11-2023) 70-е... Так уже больше 50 лет прошло!!!Вы о чем сейчас говор... О том, что всегда была проблема с ОТ в Барнауле. И 50 лет назад, в том числе. А все как будто вчера родились. Или память обнулилась.
22:10:31 24-11-2023
Гость (14:51:13 24-11-2023) Хорошо, когда не помнишь, да? ОТВРАТНО ходил транспорт всегд... Вы еще 1917 или 1905 вспомните. Кстати в 70_много ходило дижурных автобусов , на заводы и 1 и 2 смена. Сам 1985 ао203 на заводе отработал., знаю
12:43:24 25-11-2023
Гость (22:10:31 24-11-2023) Вы еще 1917 или 1905 вспомните. Кстати в 70_много ходило ди... Ну так народ нихрена не помнит. Как оно раньше было. О чем я и говорю.
14:39:55 24-11-2023
Гость (14:12:31 24-11-2023) Да всегда с ОТ в Барнауле было очень плохо. Хоть при СССР, х... Но в советское время было больше трамваев и троллейбусов, да и маршрутов троллейбусных 5,4 - закрыты. Трамваи 11, 12, 8....и ходил весь транспорт до скольки?
14:52:56 24-11-2023
гость (14:39:55 24-11-2023) Но в советское время было больше трамваев и троллейбусов, да... НЕ БЫЛО их больше! Вообще не уедешь из спальных районов. И начальники, которые заявляли, что "проблемы с общественным транспортом - не оправдание для опоздания". А зачастую ВООБЩЕ те же трамваи утром не ходили на Космонавтов. Люди пешком шли толпой. Не помните? Ай, хорошо когда склероз.
15:30:17 24-11-2023
Гость (14:52:56 24-11-2023) НЕ БЫЛО их больше! Вообще не уедешь из спальных районов. И н... Как же много склеротиков в Барнауле... ничего не помнят, но минусы ставить уже научились =)
18:12:59 24-11-2023
Гость (15:30:17 24-11-2023) Как же много склеротиков в Барнауле... ничего не помнят, но ... Это не склероз. Это идиотизм и маразм.
17:14:50 24-11-2023
Гость (14:12:31 24-11-2023) Да всегда с ОТ в Барнауле было очень плохо. Хоть при СССР, х... надо поднять цены на проезд в 2 раза, тогда автобусов станет больше пассажиров.
09:43:35 29-11-2023
Гость (13:45:29 24-11-2023) Нас просто "имеют".Утром едешь как килька в томате.А вчера ж... Сравнивать Москву и Барнаул бессмысленно. Москва - государство в государстве. Ну и поездка на автобусе там стоит 65 рублей. Готовы платить за проезд по-московски?
14:54:23 24-11-2023
На первом фото пустой автобус, пассажиры просто не проходят в салон прижались к двери, народ у нас тупой все боится оторваться от двери.
15:03:50 24-11-2023
Гость (14:54:23 24-11-2023) На первом фото пустой автобус, пассажиры просто не проходят ... На первом фото фото первой двери, но есть еще и вторая в которую тоже в этот момент люди заходят.
15:24:08 24-11-2023
Гость (15:03:50 24-11-2023) На первом фото фото первой двери, но есть еще и вторая в кот... А вторая и третья дверь открывается?
15:36:45 24-11-2023
Гость (15:24:08 24-11-2023) А вторая и третья дверь открывается? ... Вторая обязательно.
15:02:04 24-11-2023
"...троллейбусы разгрузят...". Т.е., возвращения на маршруты автобусов большой вместимости ждать не сто́ит! А как эти самые троллейбусы ваще могут разгрузить такие автобусы, как 25-й, 29-й, 80-й? Уже не намерены ли властьпредержанцы пустить дублирующие троллейбусные маршруты до краевой поликлиники, в Научный городок, по всему кольцу 29-го автобуса?
15:17:11 24-11-2023
я с 55 маршрутом, что случилось. Утром время ожидания до 20 минут?
16:33:05 24-11-2023
барнаулец (15:17:11 24-11-2023) я с 55 маршрутом, что случилось. Утром время ожидания до 20 ... А откуда сняли на 99 маршрут?
15:53:30 24-11-2023
Верните 17 и 19 маршруты!!! И 53 разгрузится. Можно ведь было запустить автобусы закрытых садоводческих маршрутов. Куда они делись?
09:53:02 25-11-2023
Гость (15:53:30 24-11-2023) Верните 17 и 19 маршруты!!! И 53 разгрузится. Можно ведь был... Порезали автобусы и в металлолом сдали. Барнаулпассажиртранс около ста порезали
16:35:49 24-11-2023
Женщины,у кого позволяет здоровье,сейчас бесплатно обучают на водителей автобуса,приходите,заменИте ушедших на сво.
20:20:57 24-11-2023
отчаялся я ,не верю больше в наш общественный транспорт, опротивело все, давка эта духота похуже бани, того гляди в обморок упаду, купил два шокера, два газовых баллончика, пару берцев и пошел пешком с сулимы до мединститута, сначала тяжко было, ноги ныли, уставал, весь потный приходил, через месяц уже ноги окрепли, потеть практически не стал, про одышку-отрыжку и не вспоминаю, было это три года назад когда психанул и начал пешком ходить , а летом только велосипед выручает, может такое дерьмо которое с нами случается я обернул в свое благо, но это каждому решать для себя ,
12:40:34 25-11-2023
Гость (20:20:57 24-11-2023) отчаялся я ,не верю больше в наш общественный транспорт, опр... Тоже в молодости ходила пешком из политеха на Докучаево. Но, жаль, не везде безопасно и не везде есть тротуары. Приходилось какие-то места по обочинам проходить. Доя пешеходов Барнаул не удобен.
18:24:38 25-11-2023
Моя жена с соседкой работают на дном пр-ии. Утром на такси, в складчину, С работы, если поздно, через раз, здоровье дороже.
18:46:45 25-11-2023
министра ТРАНСПОРТА и мэра надо призвать к ответу. Не могут организовать работу ОТ, чем тогда заняты??? Где прокуроры и другие погононосители? Хватит уже мелиорацией заниматься.
22:56:27 26-11-2023
Может кому то с администрации проехать утром на 60,часиков в 7 утра с остановки,, Детский сад,,? Хорошо,если остановиться,то пару человек ещё втиснутся,а если пройдёт мимо,то жди уже до 7-30.