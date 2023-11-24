В Барнауле пожаловались на очереди в автобус

Житель города рассказал, что из-за переполненного общественного транспорта он не может добраться до учебы

24 ноября 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Житель Барнаула пожаловался на переполненный общественный транспорт.

В паблике "Инцидент Барнаул" горожанин поделился фотографиями с огромной очередью в автобус № 53 и отметил, что "до учебы не доехать".

Комментаторы подтвердили проблему с загруженными автобусами, но отметили, что уже со следующей недели в этом плане станет проще.

"Через неделю троллейбусы пойдут через путепровод, автобусы разгрузятся", – отметил один из пользователей.

23 ноября губернатор Виктор Томенко провел прямую линию, на которой пообещал, что движение по мосту на Новом рынке откроют до конца ноября.